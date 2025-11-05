Lucas Silva e Arthur mudam o patamar de Cruzeiro e Grêmio na temporada

Lucas Silva e Arthur superaram a frustração na Europa em recomeços no Brasil - (crédito: Arte de Luís Moreira)

O confronto de hoje entre Grêmio e Cruzeiro, às 20h, na Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, guarda duas trajetórias que se cruzam entre glória e redenção. Os volantes Arthur Melo e Lucas Silva trilharam caminhos semelhantes: revelados em fases douradas de Grêmio e Cruzeiro, ambos deixaram o país rumo à potências da Espanha com a promessa de um futuro grandioso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O sonho no Velho Continente se desfez antes do esperado. Os dois regressaram às origens em busca de reencontrarem o bom futebol. Rejeitados lá fora e acolhidos de novo em casa, eles reescrevem capítulos de carreira nos elenco do Imortal e do Cabuloso.

Revelado no Cruzeiro bicampeão nacional em 2013 e em 2014, Lucas foi credenciado para ser comprado pelo Real Madrid, mas jogou apenas nove partidas antes de ser emprestado ao Olympique de Marselha. O retornoà Raposa foi prematuro: duas temporadas após a despedida, retomou o bom futebol nos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018. Após uma conturbada passagem pelo próprio Grêmio, retornou ao clube mineiro.Neste ano, ele vive uma das melhores fases da carreira, apesar da recente queda de rendimento.

Leia também O peso de Casemiro: Fabinho volta à Seleção por recomendação do líder

O roteiro é semelhante ao de Arthur, que teve passagem mais longa e diversificada pela Europa.Destaque no Grêmio campeão da Libertadores de 2017, ele foi vendido ao Barcelona com status de "novo Iniesta". Apesar de ter mais oportunidades do que Lucas Silva, não correspondeu e virou moeda do Barça em negociação com a Juventus por Pjanic.

Também não correspondeu na Itália e acumulou empréstimos por Liverpool, Fiorentina e Girona até ser repatriado pelo Grêmio, em agosto deste ano. Assim que reestreou, elevou o patamar de um Tricolor que chegou a ser cotado ao rebaixamento nesta temporada.

A trajetória dos dois se assemelha a um "casamento perfeito" com os respectivos clubes. Basta vestir a camisa azul — Tricolor ou Celeste — para encarnarem a melhor versão de si. Lucas ostenta a braçadeira do Cruzeiro desde o último retorno, em 2023, enquanto Arthur assumiu a faixa na última partida do Grêmio, na derrota para o Corinthians.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O meia gremista dita a retomada do Imortal como um exímio meio-campista e relembra o desempenho de 2017. Silva, em contrapartida, vive queda de rendimento em relação ao que apresentou meses atrás, quando chegou a ser cotado para a Seleção Brasileira.

O Cruzeiro, a cinco pontos do líder Palmeiras, quer vencer para se manter na briga pela taça, enquanto o Imortal tenta alimentar o sonho de beliscar uma Pré-Libertadores.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima