Fluminense: Zubeldía critica estafe na formação de novos talentos

O Fluminense é reconhecido mundialmente por revelar grandes talentos. Em Xerém surgiram diversos talentos geracionais como Marcelo e Thiago Silva, além de muitos outros. No entanto, nesta temporada, a base tem sido pouco utilizada.

Os torcedores questionam a falta de oportunidades para alguns jogadores como Julio Fidelis, Davi Schuindt e Riquelme, o único que foi utilizado por Luis Zubeldía. O treinador segue a tendência do seu antecessor Renato Gaúcho, que também não deu muitas chances para os jovens. Em entrevista ao "ge", o técnico argentino destacou a dificuldade na formação atual desses jovens talentos.

"O que acontece é que o processo hoje em dia no futebol está muito rápido. Não te deixam formar com tranquilidade os jogadores juvenis. Por quê? Porque jogam duas partidas, o jogador já pensa que tem que jogar como titular. Já pensa que é estrela. Porque todo o entorno lhe faz crer que é a figura, o melhor", explicou Zubeldía, que completou.

"Como o treinador não te coloca no time? É um burro, não te coloca, como não te coloca? E vem o empresário, o pai, a mãe, o irmão, os meios de comunicação, as redes sociais e fazem o mesmo. Como cuidar do processo desse garoto?! É muito difícil para o treinador".

Experiência com jovens talentos

Zubeldía tem lugar de fala porque se notabilizou na carreira por revelar jogadores. O argentino encerrou a carreira muito cedo devido a uma lesão no joelho esquerdo, iniciando assim a sua trajetória na área técnica na base do Lanús, aos 23 anos. Dessa forma, o técnico reiterou que gosta de usar jovens talentos, mas precisa ser no momento certo.

"As pessoas não sabem. Pensam que não gosto de usar jogadores da base. Posso dizer que minha virtude número um, tempos atrás, era usar jogadores da base. Mas está difícil por isso, porque os tempos são cada vez mais rápidos. Não estão deixando fazer um trabalho tranquilo. Riquelme é um jogador que precisa de formação. Se nos derem tempo, ele pode ser um grande jogador. Mas precisa de tempo".