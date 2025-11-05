Palmeiras pode ter mais sete desfalques na Data Fifa por conta de convocações

Piquerez é um dos jogadores que pode ser convocado nesta Data Fifa - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A convocação de Vitor Roque para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia trouxe muita alegria, mas também preocupação, ao Palmeiras. Afinal, durante a Data Fifa, o Alviverde disputará duas partidas pelo Brasileirão e não poderá contar com o atacante. Além do Tigrinho, outros sete jogadores podem ficar de fora dos confrontos contra Santos e Vitória.

Os atletas já vêm sendo chamados por suas seleções e são referência em algumas delas. No Paraguai, por exemplo, Gustavo Gómez é um nome certo para os amistosos contra Estados Unidos e México. Junto com o defensor, deve ir Ramón Sosa, que foi cortado na última Data Fifa.

Já no Uruguai, três palmeirenses podem estar na lista de Bielsa para enfrentar os mesmos adversários que a Albirroja. O lateral Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres estão no radar do treinador ao longo de todo ciclo.

Por fim, na atual campeã mundial, Flaco López e Aníbal Moreno estiveram na última convocação de Scaloni. Resta saber se o treinador contará com a dupla do Palmeiras para os amistosos contra Angola, que é bem atrativo para testes.

Não é a primeira vez que o Palmeiras encara essa realidade. Na última Data Fifa, em outubro, o Verdão encarou o Juventude com o desfalque de cinco selecionáveis e goleou os gaúchos por 4 a 1. Agora, o Alviverde terá os compromissos contra Santos e Vitória, que brigam contra o rebaixamento, que são fundamentais na briga pelo título brasileiro.



