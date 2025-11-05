InícioEsportes
FUTEBOL PAULISTA

Palmeiras pode ter mais sete desfalques na Data Fifa por conta de convocações

Além de Vitor Roque, Verdão pode perder jogador estrangeiros para partidas que tiveram datas alteradas no Brasileirão

Piquerez é um dos jogadores que pode ser convocado nesta Data Fifa - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Piquerez é um dos jogadores que pode ser convocado nesta Data Fifa - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A convocação de Vitor Roque para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia trouxe muita alegria, mas também preocupação, ao Palmeiras. Afinal, durante a Data Fifa, o Alviverde disputará duas partidas pelo Brasileirão e não poderá contar com o atacante. Além do Tigrinho, outros sete jogadores podem ficar de fora dos confrontos contra Santos e Vitória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os atletas já vêm sendo chamados por suas seleções e são referência em algumas delas. No Paraguai, por exemplo, Gustavo Gómez é um nome certo para os amistosos contra Estados Unidos e México. Junto com o defensor, deve ir Ramón Sosa, que foi cortado na última Data Fifa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já no Uruguai, três palmeirenses podem estar na lista de Bielsa para enfrentar os mesmos adversários que a Albirroja. O lateral Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres estão no radar do treinador ao longo de todo ciclo.

Por fim, na atual campeã mundial, Flaco López e Aníbal Moreno estiveram na última convocação de Scaloni. Resta saber se o treinador contará com a dupla do Palmeiras para os amistosos contra Angola, que é bem atrativo para testes.

Não é a primeira vez que o Palmeiras encara essa realidade. Na última Data Fifa, em outubro, o Verdão encarou o Juventude com o desfalque de cinco selecionáveis e goleou os gaúchos por 4 a 1. Agora, o Alviverde terá os compromissos contra Santos e Vitória, que brigam contra o rebaixamento, que são fundamentais na briga pelo título brasileiro.

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/11/2025 16:14
    SIGA
    x