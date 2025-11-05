Arrascaeta se torna maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Arrascaeta balançou a rede com a camisa do Flamengo no primeiro tempo da partida contra o Santos na Vila Belmiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Arrascaeta escreveu mais um grande capítulo com a camisa do Flamengo. Afinal, com o gol marcado diante do São Paulo, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão, o meia uruguaio se tornou o estrangeiro com mais gols na história do clube. Assim, ele chegou a 95 gols e ultrapassou o argentino Doval, ídolo rubro-negro na década de 70, com 94.

Doval vestiu a camisa do Flamengo de 1969 a 1971 e depois de 1972 a 1975. No total, disputou 263 jogos e marcou 94 gols. Por décadas, o ex-jogador argentino foi o estrangeiro com mais gols da história do Rubro-Negro. Até Arrascaeta, enfim, superá-lo, em 2025.

Com o gol marcado diante do São Paulo, Arrascaeta chegou a 17 gols na atual edição do Brasileirão e acirrou a disputa com o centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro. O uruguaio, aliás, vive sua temporada com mais participações em gols na carreira, com 22 gols e 15 assistências, tendo superado o desempenho de 2019.

Contratado em 2019, Arrascaeta soma 95 gols e 108 assistências em 346 jogos disputados. Em sua passagem mais do que vitoriosa, o meia uruguaio conquistou duas Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além de uma Recopa, três Supercopas do Brasil e cinco estaduais. Ele, portanto, é o jogador mais vitorioso da história do Flamengo.

Estrangeiros com mais gols pelo Flamengo:

1º – Giorgian De Arrascaeta (Uruguai): 95 gols

2º – Narciso Doval (Argentina): 94 gols

3º – Jorge Benítez (Paraguai): 75 gols

4º – Dejan Petkovic (Sérvia): 57 gols

5º – Sidney Pullen (Inglaterra): 50 gols

6º – Agustín Valido (Argentina): 44 gols

7º – Paolo Guerrero (Peru): 43 gols

8º – Alfredo González (Argentina): 31 gols

9º – Fritz Engel (Alemanha): 23 gols

10º – Agustín Cosso (Argentina): 20 gols