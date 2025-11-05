Largada de Estêvão na Champions League supera as de Neymar e Vini Jr.

Estêvão tem dois gols em quatro partidas na primeira temporada dele com a camisa do Chelsea - (crédito: Giorgi Arjevanidze/AFP)

Artilheiro da era Carlo Ancelotti na Seleção com três gols, Estêvão confirma a excelente fase na adaptação à Europa colecionando bolas na rede no principal torneio de clubes do Velho Continente. Aos 18 anos, ele marcou pela segunda vez em quatro jogos na primeira temporada no torneio, mas o o atual campeão mundial, Chelsea, empatou ontem com Qarabag do Azerbaijão por 2 x 2 na quarta rodada da primeira fase da Champions League, por pontos corridos.

O início no Velho Continente é relevante na comparação com outras joias recentes do futebol brasileiro. Cria do Palmeiras, Gabriel Jesus também tinha dois gols na estreia no torneio em 2017/2018. Rodrygo foi mais incisivo no mesmo recorte: quatro. Três em um só jogo contra o Galatasaray na temporada de 2019/2020 da Liga dos Campeões. Astros como Neymar não marcaram até a quarta rodada em 2013/2014. Vinicius Junior também não até a quarta em 2018/2019.

Estêvão encanta a Europa. Era um dos concorrentes do prêmio Golden Boy, mas a revista italiana TuttoSport elegeu o francês Doué do Paris Saint-Germain. Houve críticas nas redes sociais. O retrospecto dele é de 5 gols em 17 jogos desde o desembarque em Stamford Bridge no meio do ano.

Outros brasileiros brilharam na rodada. Joelinton deixou a marca dele. Esquecido na última convocação, o volante do Newcastle subiu em alto para cabecear e garantir a vitória da equipe inglesa, em casa, por 2 x 0, contra o Athletic Bilbao. O lateral-esquerdo Carlos Augusto anotou o gol da vitória contra a Internazionale diante do Kairat do Cazaquistão por 2 x 1, em Milão.

A quarta rodada termina com novo líder. O Bayern de Munique tirou o PSG do topo. O time alemão tem 13 pontos contra 12 do francês e da Internazionale. Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid e Liverpool completam o G8. Time do novo ao 24º lugar serão submetidos a uma repescagem.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

