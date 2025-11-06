F1: vai chover no GP de São Paulo? Tempo pode bagunçar disputa pelo título

O Autódromo José Carlos Pace, popularmente conhecido como Autódromo de Interlagos, é um dos circuitos de corrida mais famosos e importantes da América Latina, e um dos principais palcos do automobilismo brasileiro. - (crédito: divulgação/Prefeitura de São Paulo)

A Fórmula 1 desembarca em São Paulo neste fim de semana para a realização do 21º Grande Prêmio da temporada de 2025. No Autódromo de Interlagos, as atenções estarão voltadas para a disputa pelo título, uma vez que a diferença entre líder e vice-líder, Lando Norris e Oscar Piastri, é mínima, e o tetracampeão Max Verstappen está à espreita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

No fim de semana, estão previstos apenas um treino livre, os classificatórios e as corridas sprint e principal. E a chuva pode aparecer como um fator determinante para o futuro do campeonato.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), na sexta-feira as máximas devem alcançar 28ºC, com mínima de 15ºC e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Dessa forma, o treino livre e a classificação para a corrida sprint não devem ser tão impactadas.

No sábado, a tendência é de maior instabilidade. A máxima chega aos 26ºC, a mínima será de 16ºC, mas há previsão de chuva durante todo o dia, variando a intensidade. Também há possibilidade de fortes ventos, acima de 30 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia indica a chance de queda de granizo em faixa que se estende do litoral paulista, passando pelo norte do Paraná, de São Paulo e boa parte do Mato Grosso do Sul.

Às 11h de sábado começa a corrida sprint, que distribui oito pontos para o vencedor até um ponto para o oitavo colocado. Mais tarde, às 15h, tem o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo. Chuva e variações climáticas podem afetar o desempenho dos carros e tornar imprevisível a classificação, que mexe diretamente com a prova principal.

No domingo, a possibilidade de chuva é menor e com baixa intensidade. A temperatura também cai, a máxima deve ser de 19ºC. O vento também tende a diminuir, com 16 km/h. Mesmo assim, quem for ao Autódromo de Interlagos deve levar consigo capa de chuva.

GP de São Paulo de Fórmula 1