Na lista de melhores do mundo, veja extravagâncias do hotel que mora Memphis Depay

Veja os luxos do polêmico hotel do contrato entre Corinthians e Memphis Depay

A estrutura contratual oferecida pelo Corinthians ao atacante Memphis Depay segue gerando grande repercussão nos bastidores do futebol brasileiro. Neste contexto, a hospedagem do astro no Rosewood São Paulo, hotel de luxo localizado na região da Avenida Paulista, se tornou uma das pautas mais comentadas dos últimos dias — sobretudo pelas regalias.

O hotel, aliás, se destaca como o segundo mais sofisticado do Brasil e só perde para o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A suíte ocupada pelo camisa 10, com custo mensal de R$ 250 mil, é paga integralmente pelo clube e conta com uma série de regalias incomuns mesmo no ambiente esportivo de alto padrão.

Inicialmente, noticiou-se que a informação sobre uma possível saída de Memphis do hotel constava na ata da reunião do CORI (Conselho de Orientação) do clube. A repercussão, porém, fez com que o presidente Osmar Stabile esclarecesse que a decisão de deixar o local partiu do próprio camisa 10, como forma de aliviar as finanças da equipe.

Mordomias personalizadas

O craque está instalado na Penthouse Suite do Rosewood, a mais luxuosa do hotel. Localizada no topo do edifício, a acomodação de três andares possui 900 metros quadrados, vista panorâmica, jardim privativo e piscina de borda infinita.

O espaço pode acomodar até oito pessoas em quatro camas king size, distribuídas em diversos ambientes. Além disso, reúne quatro banheiros completos e dois lavabos, junto a uma sala de estar, área de jantar e escritório.

A suíte conta com itens e serviços de padrão internacional: televisão de 136 polegadas, chef exclusivo e segurança particular. Mas ainda há serviços como gerente de relacionamento, motorista 24 horas e carro blindado disponíveis ao astro.

O Corinthians arca com todas as despesas mensais da hospedagem. O que inclui, por exemplo, alimentação com cardápio personalizado, seleção de vinhos, champanhes e destilados premium.

Outros detalhes da hospedagem incluem roupa de cama italiana Trousseau, travesseiros de penas e antialérgicos. O astro ainda recebe produtos de higiene veganos, kit de mixologia, roupões Ploh e serviço de engraxate no local.

Contrato de Depay com o Corinthians

Além da hospedagem de alto padrão, o contrato inclui uma série de exigências adicionais para garantir o bem-estar do jogador. O clube disponibilizou um apartamento para seu assessor pessoal, junto à segurança armada particular e dois carros blindados com motoristas exclusivos.

Rosewood : arte, luxo e exclusividade

Inaugurado em 2021, o Rosewood São Paulo está situado em um complexo histórico restaurado da Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista. Com 181 acomodações entre quartos e suítes, o hotel também ganha destaque por sua proposta cultural: há 450 obras de arte contemporânea espalhadas pelas instalações.

O empreendimento dispõe de seis opções gastronômicas, spa, academia com personal, espaço para eventos e serviço de mordomo. Os valores das diárias variam entre R$ 4 mil e R$ 30 mil, dependendo da categoria do quarto escolhido.