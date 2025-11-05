InícioEsportes
futebol internacional

Adidas anuncia uniformes para a Copa do Mundo de 2026; confira

Fornecedora alemã lançou as camisas de seleções como a atual campeã Argentina, a própria Alemanha, Argélia, Colômbia, Espanha, Japão, Itália e mais

Ao todo, uniformes de 22 seleções foram lançados - (crédito: Adidas)
Ao todo, uniformes de 22 seleções foram lançados - (crédito: Adidas)

A Adidas lançou, nesta quarta-feira (5/11), as novas camisas das seleções nacionais às quais fornece uniformes de olho na Copa do Mundo de 2026. O Mundial do ano que vem acontece nos EUA, México e Canadá, durante os dias 11 de junho e 19 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao todo, uniformes de 22 seleções foram lançados. As novidades incluem tanto camisas de equipes já classificadas ao Mundial quanto de outras que ainda buscam espaço no certame. Contemplam até mesmo quem já sabe que não estará na competição.

Um dos destaques é o da atual campeã, a Argentina. Em linhas gerais, o design tradicional de tom branco, sobreposto por faixas verticais em azul-celeste, não sofreu modificação. Entretanto, quando se olha para os detalhes da formatação, existe uma diferença notória em como essas linhas se desenvolvem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outras novidades no futebol latino ficam com os novos equipamentos de um dos países sede, o México, e outros como Peru, Chile, Venezuela e Colômbia. Na Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, Escócia, Gales, Ucrânia, Irlanda do Norte e Hungria são exemplos. Catar, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Argélia também estão na lista. 

Thomas Mace, vice-presidente de design da Adidas, falou sobre o processo criativo para desenvolver tanto o modelo tanto da Argentina como outros uniformes de seleções que participarão da Copa do Mundo de 2026:

"Criar os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 foi um processo que honrou a identidade única de cada nação, ao mesmo tempo em que expandimos os limites da inovação."

Confira algumas das camisas lançadas pela Adidas:

Alemanha 


Argélia

Argentina 

Bélgica

Colômbia

Espanha

Itália 

Japão

*Com informações do Jogada10 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 05/11/2025 16:11
SIGA
x