Adidas anuncia uniformes para a Copa do Mundo de 2026; confira

A Adidas lançou, nesta quarta-feira (5/11), as novas camisas das seleções nacionais às quais fornece uniformes de olho na Copa do Mundo de 2026. O Mundial do ano que vem acontece nos EUA, México e Canadá, durante os dias 11 de junho e 19 de julho.

Ao todo, uniformes de 22 seleções foram lançados. As novidades incluem tanto camisas de equipes já classificadas ao Mundial quanto de outras que ainda buscam espaço no certame. Contemplam até mesmo quem já sabe que não estará na competição.

Um dos destaques é o da atual campeã, a Argentina. Em linhas gerais, o design tradicional de tom branco, sobreposto por faixas verticais em azul-celeste, não sofreu modificação. Entretanto, quando se olha para os detalhes da formatação, existe uma diferença notória em como essas linhas se desenvolvem.

Outras novidades no futebol latino ficam com os novos equipamentos de um dos países sede, o México, e outros como Peru, Chile, Venezuela e Colômbia. Na Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, Escócia, Gales, Ucrânia, Irlanda do Norte e Hungria são exemplos. Catar, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Argélia também estão na lista.

Thomas Mace, vice-presidente de design da Adidas, falou sobre o processo criativo para desenvolver tanto o modelo tanto da Argentina como outros uniformes de seleções que participarão da Copa do Mundo de 2026:

"Criar os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 foi um processo que honrou a identidade única de cada nação, ao mesmo tempo em que expandimos os limites da inovação."

Confira algumas das camisas lançadas pela Adidas:

Alemanha





Argélia

Argélia

Argentina

Argentina



¡Qué hermosa sos, albiceleste! ????????



????https://t.co/lyt6lnt52J pic.twitter.com/AFCGksd7sM — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) November 5, 2025

Bélgica

Colômbia

Espanha

Espanha



???? Disponible en https://t.co/fi9zm8WqZp desde mañana a las 10 am.



?? Toda la información sobre el… pic.twitter.com/bCqERwlW9X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 5, 2025

Itália

Japão

*Com informações do Jogada10

