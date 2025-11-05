Adidas anuncia uniformes para a Copa do Mundo de 2026; confira

A Adidas lançou, nesta quarta-feira (5/11), as novas camisas das seleções nacionais às quais fornece uniformes de olho na Copa do Mundo de 2026. O Mundial do ano que vem acontece nos EUA, México e Canadá, durante os dias 11 de junho e 19 de julho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao todo, uniformes de 22 seleções foram lançados. As novidades incluem tanto camisas de equipes já classificadas ao Mundial quanto de outras que ainda buscam espaço no certame. Contemplam até mesmo quem já sabe que não estará na competição.
Um dos destaques é o da atual campeã, a Argentina. Em linhas gerais, o design tradicional de tom branco, sobreposto por faixas verticais em azul-celeste, não sofreu modificação. Entretanto, quando se olha para os detalhes da formatação, existe uma diferença notória em como essas linhas se desenvolvem.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Outras novidades no futebol latino ficam com os novos equipamentos de um dos países sede, o México, e outros como Peru, Chile, Venezuela e Colômbia. Na Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, Escócia, Gales, Ucrânia, Irlanda do Norte e Hungria são exemplos. Catar, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Argélia também estão na lista.
Thomas Mace, vice-presidente de design da Adidas, falou sobre o processo criativo para desenvolver tanto o modelo tanto da Argentina como outros uniformes de seleções que participarão da Copa do Mundo de 2026:
"Criar os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 foi um processo que honrou a identidade única de cada nação, ao mesmo tempo em que expandimos os limites da inovação."
Confira algumas das camisas lançadas pela Adidas:
Alemanha
Argélia
Camisa da Argélia para voltar a uma Copa 12 anos depois. pic.twitter.com/VZPwWVgbWI— Don Ramon (@Donramonfc1) November 5, 2025
Argentina
La Selección Argentina tiene nueva piel ????????????— ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) November 5, 2025
¡Qué hermosa sos, albiceleste! ????????
????https://t.co/lyt6lnt52J pic.twitter.com/AFCGksd7sM
Bélgica
Proud. Bold. Belgian. Our new Home shirt is here. ????????#adidasfootball pic.twitter.com/xP3eHXnq5Z— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 5, 2025
Colômbia
???????????????????????? ???? ???????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????????????— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 5, 2025
????https://t.co/2psM0otid1#LaSeleNosUne???????? pic.twitter.com/lhVvK6iaLG
Espanha
???????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????? ?????????????????????@adidas_ES presenta la primera equipación con la que la @SEFutbol buscará sellar su pase para el próximo Mundial.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 5, 2025
???? Disponible en https://t.co/fi9zm8WqZp desde mañana a las 10 am.
?? Toda la información sobre el… pic.twitter.com/bCqERwlW9X
Itália
Benvenuta Azzurra ???? #Nazionale ???????? #Azzurri #VivoAzzurro @adidasfootball pic.twitter.com/43Pvtnnzd6— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) November 5, 2025
Japão
*Com informações do Jogada10
Saiba Mais