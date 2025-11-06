Santos encara o Palmeiras no Allianz com tabu para quebrar e sequência ruim

O Santos encara o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico que carrega peso além da tabela. Além de enfrentar o líder do campeonato, o Peixe tentará quebrar um tabu de oito anos sem vencer no estádio palmeirense. Palco de lembranças amargas e retrospecto amplamente desfavorável.

Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o Santos disputou 15 jogos no local, com uma única vitória, além de 11 derrotas e três empates. A escassez de bons resultados inclui reveses dolorosos, como o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2015 e a derrota na final do Paulistão de 2024. Ambas depois de o Peixe ter vencido o jogo de ida.

A última vitória santista na arena aconteceu em 30 de setembro de 2017, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em uma noite chuvosa e com o gramado encharcado, ainda de grama natural, o time então comandado por Levir Culpi apostou nos contra-ataques e venceu o Palmeiras de Cuca por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, aos 30 minutos do segundo tempo.

O curioso é que Mayke, hoje lateral-direito do Santos, estava em campo naquele dia, mas vestindo a camisa do Palmeiras. Agora reserva de Igor Vinícius, ele é o único personagem daquele clássico que pode voltar ao gramado do Allianz nesta quinta-feira.

Santos com dificuldade na era Abel Ferreira

Desde a chegada de Abel Ferreira ao comando palmeirense, o cenário ficou ainda mais difícil para o Peixe. Foram seis confrontos no Allianz Parque, todos com vitórias do Verdão. A única vez que o Santos superou o time do treinador português foi em 2023, pelo Brasileirão, na Arena Barueri. Um jogo com mando alviverde, mas fora da capital.

Naquela partida, o Palmeiras abriu o placar com Zé Rafael, hoje um dos protagonistas do Santos. Contudo, o Peixe virou com Tomás Rincón e Marcos Leonardo, garantindo o triunfo por 2 a 1. O resultado tirou temporariamente o time da zona de rebaixamento, mas a reação não durou: o Santos acabaria rebaixado ao fim da temporada, na 17ª colocação.

Agora, o desafio é outro e bem maior. O Santos busca pontos preciosos na luta contra o descenso, enquanto o Palmeiras tenta consolidar a liderança na reta final do campeonato. Para o Peixe, vencer no Allianz Parque significaria mais do que apenas quebrar um tabu. Seria um símbolo de resistência e esperança em um momento decisivo da temporada.