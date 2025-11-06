Plata causa incômodo no Flamengo após sucessivas expulsões

As expulsões recentes de Gonzalo Plata começam a gerar incômodo no Flamengo. Na última quarta-feira (5/11), o equatoriano conheceu sua segunda expulsão em três jogos – a terceira em 2025. Dessa forma, atuando com um a menos, o Rubro-Negro cedeu o empate em 2 a 2 para o São Paulo, na Vila Belmiro.

E, segundo informações do "Goal", em publicação nesta quinta (6/11), a diretoria do Fla deve aplicar multa ao ponta. A punição não será especificamente pelo erro contra o Tricolor paulista, mas pela sucessão de eventos inoportunos. Afinal, o jogador recebeu vermelho nas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes (ARG) e repetiu o feito na semi, diante do Racing (ARG).

Expulsões de Plata no Flamengo

Contra o time de Verón, a diretoria entendeu que houve erro de arbitragem, com o clube conseguindo a revogação da punição de Plata, que pode jogar a partida de volta. Apesar disso, entenderam que o jogador foi imprudente em lances contra os argentinos.

Depois, contra o Racing, a expulsão se deu por uma agressão (sem intensidade) na etapa final. Assim, o Rubro-Negro se viu com um a menos por boa parte do segundo tempo, precisando se virar para segurar o 0 a 0 na pressão do Cilindro de Avellaneda e garantir a vaga na final da Libertadores.

A expulsão contra o São Paulo – mesmo que sem agressão -, também gerou incômodo. Isso porque o Flamengo vencia a partida na Vila Belmiro e atuava bem, com a importante vitória se aproximando. No entanto, ao ficar com um a menos por volta de 30 minutos, a equipe carioca sucumbiu à pressão paulista e levou o empate, desperdiçando dois preciosos pontos na luta pelo título brasileiro. O vermelho foi por solada em Arboleda após chegar atrasado em disputa de bola.

Plata tem 46 partidas pelo Flamengo no ano, anotando cinco gols e nove assistências. Foi titular em 33 ocasiões, entrando em outras 13. Ele chegou ao time de Filipe Luís em 2024, junto ao Al-Sadd (QAT) e já conquistou o título da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.







