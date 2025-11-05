Gol do convocado Fabrício Bruno dá vitória ao Cruzeiro contra o Grêmio

O Cruzeiro se recusa a abandonar a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (5), pela 32ª rodada, a equipe celeste derrotou por 1 x 0 o Grêmio e se manteve na cola dos líderes. Fabrício Bruno anotou, ainda na primeira etapa, o gol solitário do jogo disputado na Arena, em Porto Alegre.
Com o resultado, a Raposa chega a 63 pontos e seca Flamengo e Palmeiras na rodada. Já o Tricolor Gaúcho frustra seus torcedores, estaciona nos 39 somados, na 13ª colocação, e se distancia cada vez mais do sonho de uma vaga na Libertadores.
Primeiro tempo
A etapa inicial começou truncada, com muitas faltas e pouca fluidez. O Cruzeiro teve sua primeira chance clara aos 21 minutos, quando Arroyo chutou fraco. Pouco depois, Christian exigiu boa defesa de Volpi. O Grêmio respondeu aos 33? em cabeceio perigoso de Amuzu. A partir dos 35 minutos, o time mineiro cresceu de produção e passou a pressionar com finalizações de Lucas Silva, Kaio Jorge e novamente Arroyo. O arremate do equatoriano, aliás, resultou no escanteio que terminou no gol de Fabrício Bruno de cabeça para abrir o placar, aos 42?. Os donos da casa se lançaram à frente e construíram suas duas melhores oportunidades. Edenilson, na pequena área, desperdiçou chance clara ao cabecear para fora. Já Noriega levou perigo em chute forte da intermediária, exigindo atenção de Cássio.
Segundo tempo
O duelo se manteve bastante agitado, com as equipes na disputa pelos espaços. O Grêmio assumiu riscos na tentativa de abafar o Cruzeiro, que não ficou preso à defesa e teve chances de ampliar. Aos 15 minutos, Arroyo fez belo lançamento para Kaio Jorge, que superou Kannemann na corrida. Mas, ao entrar na área e finalizar com força, carimbou o travessão. Christian, por sua vez, obrigou o goleiro Volpi a fazer boa defesa.
Os anfitriões pressionaram em busca do empate e levaram perigo aos 40?, quando Marlon cobrou falta por baixo. Cássio resvalou na bola, mas conseguiu se recuperar para impedi-la de ultrapassar a linha. O goleiro cruzeirense voltou a ser decisivo em duas ocasiões nos acréscimos: aos 46?, quando Arthur chutou à queima-roupa para Cássio espalmar, e epois aos 50?, frustrando desvio de André após finalização cruzada de Monsalve.
GRÊMIO 0x1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Data e hora: 05/11/2025 (quarta-feira), às 20h (horário de Brasília)
Público: 20.050 (19.841 pagantes)
Renda: R$ 1.059.890,00
Gol: Fabrício Bruno, 42’/1ºT (0-1)
Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Pavón, 18’/2ºT), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André, 17’/2ºT), Arthur e Edenilson (Monsalve, 42’/2ºT); Alysson (Cristian Olivera, 30’/2ºT), Carlos Vinícius e Amuzu (Cristaldo, 30’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo, 41’/2ºT), Christian e Matheus Pereira (Walace, 41’/2ºT); Arroyo (Sinisterra, 28’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 33’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Kannemann, Pavón (GRE); Lucas Silva, Villalba, Arroyo (CRU)
Cartão Vermelho: –
