'Podemos ser competitivos', diz Bortoleto antes do GP do Brasil

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, disse nesta quinta-feira (6) que está "muito emocionado" por correr pela primeira vez no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e se mostrou otimista sobre suas chances de "ser competitivo".

O circuito de Interlagos, em São Paulo, voltará a ter um piloto da casa no grid depois de oito anos. O último foi Felipe Massa, em 2017.

"Estou muito emocionado por competir aqui diante da torcida brasileira", comentou Bortoleto em entrevista coletiva.

"Não vai ser fácil", mas "podemos ser competitivos", ressaltou o piloto de 21 anos.

Bortoleto vem de um décimo lugar no GP do México, há duas semanas, a quinta corrida que em que somou pontos em sua primeira temporada na Fórmula 1.

"Estou muito orgulhoso da temporada que estou fazendo. Foi muito positiva", disse o jovem piloto, que destacou a capacidade da Sauber de superar um "começo difícil". Ele conseguiu pontuar pela primeira vez no GP da Áustria, após dez corridas.

Seu desempenho rendeu elogios e muitos o apontam como o melhor estreante do ano, embora o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), com carros mais potentes, estejam à frente no campeonato de pilotos.

"Não estou aqui para brigar pelo 'campeonato de novatos'", disse Bortoleto.

Na mesma entrevista coletiva, Hadjar ressaltou o nível da nova safra que está surgindo na Fórmula 1.

"Os novatos estão indo muito bem, acho que somos uma boa geração de pilotos", disse o francês de origem argelina, também de 21 anos.

Assim como Bortoleto, Hadjar também se mostrou "emocionado" por disputar sua primeira corrida em Interlagos.

"Eu tinha oito anos quando vi Sebastian Vettel ser campeão aqui [em 2012] na chuva. Esta corrida traz boas recordações da minha infância".