Brasília força tie-break, mas perde para o Maringá por 3 sets a 2

Os erros do Brasília Vôlei se acumularam, principalmente no tie-break, e o Brasília Vôlei amargou a terceira derrota - (crédito: Norieli Teixeira/Brasilia Volei)

Os jogos do Brasília Vôlei fora do Distrito Federal são para os fortes. Depois de vencer um duelo duríssimo contra o Tijuca de virada no tie-break, no Rio de Janeiro, o time candango protagonizou trocação de sets com o Maringá nesta sexta-feira, no Ginásio Chico Municipal Neto, no Paraná, e foi às últimas consequências. Dessa vez, amargou a derrota por 3 sets a 2 com parciais de 25/18, 16/25, 25/20, 21/25 e 15/9. A equipe de Spencer Lee chegou a abrir 6 x 4 no set decisivo, mas as anfitriãs viraram o confronto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As representantes da cidade na Superliga Feminina voltarão à quadra na próxima sexta-feira 14/11), às 18h30, no Rio, contra o Flamengo. Quatro dias depois, o Brasília Vôlei receberá o Minas na terça-feira (18/11) no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. O time do DF acumula três derrotas para Praia, Osasco e Maringá; e apenas um triunfo diante do Tijuca.

O Maringá iniciou a partida com alto índice de aproveitamento e praticamente não deu chance ao Brasília Vôlei. O time candango foi superado por 25/18 na primeira parcial. Mordidas, as jogadoras da equipe da capital deram o troco com autoridade no segundo set ao fechar com 25/16. As donas da casa descontaram com 25/20 na terceira parcial e se aproximaram da vitória.

Leia também: Palmeiras ensaia fazer com o Flamengo o que o United fez com o Chelsea

As candangas voltaram elétricas no quarto set com a missão de forçar o tie-break. O Brasília Vôlei abriu 18 x 12, porém o Maringá conseguiu empatar a partida e deu início a um rali ponto a ponto pela vitória. A equipe de Spencer Lee se mantinha na frente, mas a equipe paranaense encostava. No momento crucial, o quarto set ficou empatado em 20 x 20.

Em um tempo técnico, Spencer Lee advertiu o elenco do Brasília Vôlei. "Não dá para ficar só na euforia. Ninguém vai dar nada de graça pra gente", cobrou antes da retomada do jogo. As jogadoras entenderam o recado e abriram 22 x 20.

O Brasília Vôlei iniciou o último set focado e abriu 6 x 4. No entanto, erros sucessivos foram recolocando o Maringá pouco a pouco na partida até a virada, abrindo o placar para 10 x 7. "Ainda tem jogo, a gente só precisa parar de errar", instruiu Spencer Lee na última tentativa de motivar o time e pediu confiança no saque e na defesa. Não deu.

Os erros se acumularam até o Maringá fechar o tie-break em 15 x 9. Não houve desafio no set final. A tecnologia falhou. Mesmo assim, Maringá usou fair play e acusou um toque no bloqueio em uma das disputas derradeiras por pontos e o Brasília foi beneficiado.