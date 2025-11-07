Depay viraliza por vídeo em rolê por São Paulo em carro popular

Memphis Depay soma algumas aparições por comunidades de São Paulo - (crédito: Foto: Reprodução de video / Twitter)

Atacante do Corinthians, Memphis Depay provou que está identificado com a vida no Brasil e principalmente com a rotina popular. Isso porque o holandês voltou a ganhar destaque e a conquistar o coração dos brasileiros por exibir simplicidade. Em contraste com sua fortuna e fama pela carreira de jogador profissional, ele viralizou, nesta sexta-feira (07), por um vídeo em que novamente visita uma favela de São Paulo. Inclusive, o camisa 10 do Timão vai ao local em um carro popular, no caso o modelo Celta de duas portas.

O episódio ocorre perto da polêmica informação que dita a saída de Depay do luxuoso hotel em São Paulo, onde o atacante reside. Inicialmente, os rumores apontaram que a solicitação partiu do Corinthians. No caso, em uma tentativa de reduzir os custos com o atleta. Afinal, no contrato, foi estabelecido que o clube ficaria responsável por pagar sua estada. A propósito, o custo mensal gira em torno de R$ 250 mil.

Com a repercussão, o presidente do Timão, Osmar Stabile, manifestou-se e trouxe uma versão de que a decisão partiu do próprio Memphis Depay. Em contrapartida, mesmo com a declaração do atual mandatário, a ata da reunião do Conselho de Orientação (Cori) realizada em 29 de outubro registra um relato diferente.

Isso porque, segundo o documento, foi o próprio Stabile quem explicou a Memphis a necessidade de sair do hotel e buscar uma moradia mais barata. Por sinal, durante a reunião com os conselheiros, o dirigente também revelou que o Corinthians deve cerca de R$ 23 milhões a Memphis Depay, valor que engloba luvas pela assinatura do contrato, bonificações por metas atingidas e outras pendências contratuais.



Depay a serviço da seleção da Holanda

Como se esperava, o camisa 10 do Corinthians segue na lista de convocados da Holanda, dessa vez para a Data Fifa de novembro. Na ocasião, a Laranja Mecânica enfrentará a Polônia e Lituânia nos dias 14 e 17, respectivamente. Em um primeiro momento haveria um conflito com a volta da disputa do Brasileirão.

Pela proximidade da programação, a longa viagem de retorno ao Brasil e também pelo desgaste, o atacante seria baixa no clássico contra o São Paulo. Contudo, o confronto provavelmente será realizado no dia 20.