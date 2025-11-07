Pedro tem previsão para retornar aos treinos com elenco do Flamengo

Pedro está cada vez mais perto do retorno ao time do Flamengo - (crédito: Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O atacante Pedro avançou em sua recuperação e já tem até data para retornar aos treinos com o restante do elenco do Flamengo. Fora de ação desde o dia 22 de outubro por fraturar o antebraço direito durante disputa no jogo contra o Racing (ARG), pela ida da semifinal da Libertadores, o craque deve voltar às atividades em campo com os companheiros na próxima semana.

É o que afirma o "ge’, em publicação desta sexta-feira (7/11). O camisa 9 já realiza atividades no campo, mas de forma individual e sem bola. Afinal, com o braço direito imobilizado, o atleta vem fortalecendo os membros inferiores para evitar perder tanto ritmo de jogo.

A tendência, então, é que o jogador siga fora dos relacionados para o confronto contra o Santos, neste domingo (9/11), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. No entanto, ele não preocupa para a final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para o dia 29 – daqui 22 dias, em Lima, capital do Peru.

Pedro, aliás, é o vice-artilheiro do Flamengo no ano, com 15 gols. Ele também contribuiu com sete assistências nas 37 partidas que realizou em 2025. 12 destes gols foram pelo Brasileirão, o que o coloca em quinto lugar na lista de artilheiros. Ele perde para Vegetti, do Vasco (14); Vitor Roque, do Palmeiras (15); e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e seu companheiro Arrascaeta (17).



