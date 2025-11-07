Jornal espanhol exalta Vitor Roque após show contra o Santos e cita ausência de Neymar

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Santos, nesta quinta-feira (06/11), repercutiu fora do país. O jornal espanhol "AS" publicou, nesta sexta (07/11), uma matéria elogiando a atuação de Vitor Roque, autor dos dois gols do clássico, e chamando o atacante de "fera", mas contestando a ausência de Neymar no embate.

Segundo o veículo, o ex-jogador do Barcelona foi o grande nome do duelo e teve papel fundamental para colocar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro.

"Tigrinho foi o craque da vitória do Palmeiras, marcando dois gols e colocando o time na liderança da tabela. Neymar ficou de fora da convocação para evitar lesões no gramado sintético do Allianz Parque. Não há ninguém como Vitor Roque no futebol brasileiro. Um atacante completo, com habilidade no drible, faro de gol e, acima de tudo, um craque em momentos decisivos como a partida de quinta-feira contra o Santos… Tigrinho, com dois gols oportunistas, mudou o jogo no momento perfeito (…) Para coroar sua atuação, o ex-jogador do Barça encantou a torcida com um golaço de cobertura a 10 minutos do fim", destacou o AS.

Elogios para Vitor Roque, dúvidas sobre Neymar

Contudo, além de enaltecer Vitor Roque, a publicação também abordou a ausência de Neymar, poupado por precaução médica. Afinal, o atacante ficou fora do clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. Segundo o próprio Peixe, a grama poderia agravar suas recentes lesões musculares e no joelho.

"Mais uma vez, o gramado sintético provou ser o pior inimigo de Neymar. Após retornar no último sábado, depois de mais de um mês afastado por uma lesão na coxa, ele foi deixado fora da equipe para uma partida crucial. Esta não é a primeira vez que Neymar tem problemas com grama sintética", lembrou o jornal.

Além disso, o texto ainda resgatou declarações antigas do craque, que já havia criticado o uso desse tipo de superfície:

"Jogar na Allianz Arena, para mim, é impossível. É algo que incomoda qualquer jogador, independentemente de lesões", disse Neymar na época.

"Está comprovado. Grama sintética é uma porcaria", afirmou o atacante em outra ocasião.

Com os dois gols marcados no clássico, Vitor Roque chegou a 14 tentos na temporada e reforçou o status de principal nome do ataque palmeirense sob o comando de Abel Ferreira. Em contrapartida, Neymar deve retornar ao time no duelo deste domingo contra o Flamengo, no Maracanã.