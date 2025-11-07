Brasília cede virada ao União Corinthians e perde a segunda no NBB

Brasília Basquete acumula duas derrotas consecutivas: perdeu a invencibilidade para o Pinheiros no sábado e acumula mais um revés, agora para o União Corinthians - (crédito: Vinicius Molz Schubert/@vinicius_schubert)

O União Corinthians venceu o Brasília Basquete na noite desta sexta-feira por 95 x 88. O time do Distrito Federal liderou a partida em todo o momento, contudo, nos últimos minutos, a equipe gaúcha empatou a partida e levou para a prorrogação. A partir disso, o jogo ficou acirrado ponto a ponto, e o time de Santa Cruz do Sul (RS) levou a melhor.

O cestinha da partida foi o armador Corvalan com 36 pontos. Ele supera a melhor atuação da carreira com a camisa do Brasília, marca conquistada na última partida, com 26 anotados. Do lado do time do Sul, quem mais marcou foi o camisa 40, Góes, com 21.

Entre os 77 pontos marcados pelo Brasília na partida, 39 foram de três. O adversário acertou apenas cinco arremessos fora do perímetro.

O jogo no Rio Grande do Sul começou com o Brasília mostrando as credenciais e utilizando a maior arma na temporada, as bolas de três. Em seis minutos, a equipe candanga acertou cinco cestas de fora do perímetro. O argentino Corvalan foi responsável por três.

O União Corinthians, guiado pela torcida, se aproximava no placar em diversos momentos, porém, os extraterrestres jogavam um balde de água fria no adversário e seguiam com a vantagem no placar. A equipe do Sul dava enorme liberdade aos jogadores do Brasília e continuavam matando bolas de três. Dos 41 pontos marcados no primeiro período, 24 foram frutos de arremessos de fora do perímetro. Com 17 anotados, Corvalan assumiu o papel de grande nome dos 20 minutos iniciais. A parcial encerrou em 41 x 35.

No segundo tempo, o União Corinthians voltou para a partida. Guiados pelo camisa 34, Barnes, o time do Sul diminuiu a diferença para apenas dois pontos. No entanto, o Brasília jogou mais um balde de água fria e retornou ao comando da partida guiados pelas bolas de três de Corvalan e Crescenzi. Entretanto, guiados pela sua torcida, a equipe do Sul foi buscar o empate e levou a partida para o "overtime", a parcial se encerrou em 79 x 79.

No overtime, o jogo foi acirrado ponto a ponto, e levou a melhor por 12 x 9. A parcial final se encerrou em 95 x 88.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

