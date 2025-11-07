Mundial Feminino Sub-17: Brasil sonha com bronze inédito contra o México

A Seleção feminina jamais havia ficado entre as quatro melhores no Mundial Sub-17: terceiro lugar é a nova meta - (crédito: Fabio Souza/CBF)

A Seleção Brasileira disputa a medalha de bronze da Copa do Mundo Feminina Sub-17 neste sábado, às 12h30, no Estádio Olímpico de Rabat, contra o México. A campanha no Marrocos é a melhor da história da categoria. Antes, havia alcançado no máximo as quartas de final. O time da técnica Rilany Silva parte em busca de coroar o trabalho feito nesta edição.

Na fase de grupos, a Amarelinha fez uma campanha razoável: venceu Marrocos na estreia, por 3 x 0, ficou no 1 x 1 com a Costa rica e perdeu para a Itália, por 4 x 3. A Seleção brilhou mesmo no mata-mata. Deixou a China pelo caminho, após baterem as asiáticas com 3 x 0 no placar. Depois, nos pênaltis (5 x 4), mandaram as canadenses de volta para casa. Na última quarta, se despediram da competição ao serem superadas pela Coreia do Norte com uma jogadora a menos.

Mesmo eliminada, a equipe orgulha a técnica Rilany. Na coletiva pós-confronto, ela falou sobre a determinação das jogadoras e o crescimento das jovens jogadoras. "Mesmo com uma a menos, elas não quiseram baixar o bloco e se defender. Foram para cima da Coreia o tempo todo, tentando decidir o jogo. A junção de todos esses fatores mostra o quão incríveis elas estão sendo”, exaltou.

A maioria das atletas que disputaram a Copa do Mundo não chegaram a completar 17 anos. A equipe é muito jovem. Muitas delas disputando pela primeira vez um torneio mundial. "Elas demonstraram uma maturidade enorme e uma mentalidade competitiva, vencedora, que está sendo criada em jogadoras que antes eram sempre vistas com a narrativa de encontrar problemas, se justificar para tudo. Agora elas estão querendo encontrar soluções o tempo todo, e isso é muito bonito de ver essa evolução delas”, enalteceu.

Agora, o principal objetivo é vencer as mexicanas para coroar o trabalho feito pelas brasileiras. “O que vamos enfrentar agora é um pódio, valendo algo histórico para essa categoria, algo que elas merecem. Sair daqui sem uma medalha seria uma dor difícil de superar, pelo que elas estão fazendo e pelo que todos estão vendo. Não só pela entrega, mas pela qualidade do jogo, pelo entendimento do jogo”, pontuou.

Programe-se:

Copa do Mundo Feminina Sub-17 - disputa de terceiro lugar

Brasil x México

Data e horário: 8/11 (sábado), às 12h30

Local: Estádio Olímpico de Rabat, no Marrocos

Transmissão: CazéTV e Fifa+

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

