Alcaraz abre o ATP Finals com vitória sobre De Minaur

Em busca do seu primeiro título do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, e do posto de número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre o australiano Alex de Minaur, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1h40, neste domingo, em Turim, na Itália.
Com o triunfo sobre o sétimo do ranking da ATP, o número 2 do mundo lidera o Grupo Jimmy Connors, que conta ainda com o americano Taylor Fritz (4º) e com o italiano Lorenzo Musetti (9º), que herdou a vaga do lesionado Novak Djokovic - eles se enfrentam nesta segunda-feira. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais.
O primeiro set foi extremamente equilibrado. Alcaraz se mostrou mais agressivo para conseguir passar pela atuação sólida do australiano. O espanhol conseguiu quebrar o serviço do adversário no quarto game e abriu 3/1, mas levou o troco no sétimo e De Minaur igualou em quatro games para cada lado.
A parcial permaneceu equilibrada, com bons golpes dos dois lados, e só foi decidida no tie-break. Prevaleceu a agressividade de Alcaraz, que saiu atrás em 3/1, mas tomou a iniciativa para se recuperar e fechar em 7/5.
O segundo set começou recheado de quebras. A derrota na primeira parcial pareceu ter afetado a concentração de Alex de Minaur, que teve seu serviço quebrado logo no primeiro game. Na sequência, porém, Alcaraz sacou mal e o australiano aproveitou seus três break points para igualar o placar. No terceiro game, o espanhol se recuperou e quebrou novamente o serviço de De Minaur.
Melhor na partida, Alcaraz deslanchou a partir daí. Ele voltou a quebrar o serviço do australiano no quinto game e abriu 4/1 de vantagem. Mais solto, De Minaur teve a chance de nova quebra no game seguinte, mas desperdiçou o break point e deixou o caminho tranquilo para o espanhol sacar para fechar em 6/2 o segundo set, alcançando sua quinta vitória nos cinco confrontos diretos.
Além da conquista inédita, Carlos Alcaraz tenta recuperar a liderança do ranking da ATP, perdida para Jannik Sinner nesta semana, para encerrar o ano no topo. Na lista atual, o italiano contabiliza 11.500 pontos contra 11.250 do rival espanhol.
Atual campeão do Finals, Sinner estreia nesta segunda-feira contra o canadense Felix Auger-Aliassime, oitavo do ranking, pelo Grupo Bjorn Borg. Ainda neste domingo, o bicampeão Alexander Zverev, número 3 do mundo, enfrenta o americano Ben Shelton, sexto colocado no ranking, pela mesma chave.