Batida de carro contra poste deixa um morto e dois feridos em Sobradinho

Um carro bateu contra um poste de iluminação pública e deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, na manhã deste domingo (9/11), na Quadra 2, Setor Central, em Sobradinho. Com o impacto, o poste cedeu e ficou inclinado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Capotagem deixa uma pessoa ferida na Estrutural
De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), que mobilizou quatro viaturas, o condutor do veículo foi encontrado no automóvel sem sinais vitais. Dois outros ocupantes foram avaliados e encaminhados ao hospital, conscientes e orientados.
Os militares realizaram ações de prevenção contra incêndios no veículo e novos acidentes na via. A Polícia Militar (PMDF) e a Neoenergia foram acionadas para apoio. A Polícia Civil (PCDF) fez a perícia no local.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.