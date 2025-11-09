InícioCidades DF
TRÂNSITO

Batida de carro contra poste deixa um morto e dois feridos em Sobradinho

Com o impacto, a estrutura de cimento do poste cedeu e ficou inclinada. O condutor foi encontrado sem sinais vitais dentro do veículo. Dois outros ocupantes foram avaliados e encaminhados ao hospital, conscientes e orientados

Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro bateu contra um poste de iluminação pública e deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, na manhã deste domingo (9/11), na Quadra 2, Setor Central, em Sobradinho. Com o impacto, o poste cedeu e ficou inclinado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), que mobilizou quatro viaturas, o condutor do veículo foi encontrado no automóvel sem sinais vitais. Dois outros ocupantes foram avaliados e encaminhados ao hospital, conscientes e orientados. 

Os militares realizaram ações de prevenção contra incêndios no veículo e novos acidentes na via. A Polícia Militar (PMDF) e a Neoenergia foram acionadas para apoio. A Polícia Civil (PCDF) fez a perícia no local. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.

  • Com o impacto da colisão, a estrutura de cimento do poste cedeu e ficou levemente inclinada
    Com o impacto da colisão, a estrutura de cimento do poste cedeu e ficou levemente inclinada CBMDF/Divulgação
  • Com o impacto da colisão, a estrutura de cimento do poste cedeu e ficou levemente inclinada
    Com o impacto da colisão, a estrutura de cimento do poste cedeu e ficou levemente inclinada CBMDF/Divulgação
  • Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos
    Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos CBMDF/Divulgação
  • Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos
    Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos CBMDF/Divulgação
  • Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos
    Batida de carro contra poste deixa um óbito e dois feridos CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Tags

Por Ana Carolina Alves*
postado em 09/11/2025 16:59
SIGA
x