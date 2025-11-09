F1: Bortoleto bate no início e Norris vence em Interlagos

Lando Norris foi o vencedor do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo (9/11), em uma tarde marcada por drama de Gabriel Bortoleto no Autódromo de Interlagos. Representante do Brasil na elite do automobilismo, o jovem da Sauber bateu mais uma vez e sequer conseguiu completar a prova, vencida por tranquilidade pelo britânico da McLaren, que aproveitou uma punição de Oscar Piastri para abrir vantagem na liderança do campeonato mundial. Kimi Antonelli e Max Verstappen completaram o pódio.
Depois de ter um sábado (9/11) amargo, com batida na prova de sprint que o deixou de fora também da classificação, Bortoleto não conseguiu dar a volta por cima no domingo. Correndo pela primeira vez em casa pela Fórmula 1, o brasileiro largou em 18º e chegou a ultrapassar Colapinto e Hamilton, mas foi espremido por Lance Stroll em uma curva ainda no giro inicial e se chocou na barreira de proteção. Com a roda quebrada, o paulista não conseguiu seguir na pista e precisou abandonar.
Com o resultado, o piloto verde-amarelo deixa o Grande Prêmio de São Paulo com frustrações acumuladas. Ele somou um quinto lugar no único treino livre, a 18ª posição com a batida na sprint e a última colocação na corrida completa.
Quem viveu um fim de semana oposto foi Lando Norris. O britânico foi o mais rápido em tudo em Interlagos e liderou praticamente a prova inteira. Para melhorar, o segundo colocado no mundial, Oscar Piastri, foi prejudicado com uma punição de 10 segundos e terminou com o quinto lugar. O australiano foi penalizado por uma colisão com Antonelli na relargada após a saída do carro de segurança causado pelo acidente de Bortoleto. O choque com Antonelli, inclusive, acabou com a corrida de Charles Leclerc, da Ferrari, que foi tocado pelo italiano e quebrou a suspensão.
Outro postulante ao título, Max Verstappen foi outro destaque em São Paulo. O atual tetracampeão largou dos boxes e escalou praticamente todo o pelotão até o terceiro lugar. Ele por pouco não conseguiu o segundo posto, mas parou em Antonelli, que deixa o Brasil com o vice na sprint e na prova principal.
Com o resultado, Norris abriu 24 pontos de vantagem para Piastri e 49 para Verstappen e encaminhou o sonho de vencer o primeiro título mundial. A Fórmula 1 retorna em 23 de novembro para o Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada. Além da prova nos Estados Unidos, restam apenas as disputas no Qatar e em Abu Dhabi para o fim da temporada.
Classificação da corrida
- Norris (McLaren)
- Antonelli (Mercedes)
- Verstappen (Red Bull)
- Russell (Mercedes)
- Piastri (McLaren)
- Bearman (Haas)
- Lawson (RB)
- Hadjar (RB)
- Hulkenberg (Sauber)
- Gasly (Alpine)
- Albon (Williams)
- Ocon (Haas)
- Sainz (Williams)
- Alonso (Aston Martin)
- Colapinto (Alpine)
- Stroll (Aston Martin)
- Tsunoda (Red Bull)
- Hamilton (Ferrari)
- Leclerc (Ferrari)
- Bortoleto (Sauber)
