F1: Bortoleto bate no início e Norris vence em Interlagos

Lando Norris foi o vencedor do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo (9/11), em uma tarde marcada por drama de Gabriel Bortoleto no Autódromo de Interlagos. Representante do Brasil na elite do automobilismo, o jovem da Sauber bateu mais uma vez e sequer conseguiu completar a prova, vencida por tranquilidade pelo britânico da McLaren, que aproveitou uma punição de Oscar Piastri para abrir vantagem na liderança do campeonato mundial. Kimi Antonelli e Max Verstappen completaram o pódio.

Depois de ter um sábado (9/11) amargo, com batida na prova de sprint que o deixou de fora também da classificação, Bortoleto não conseguiu dar a volta por cima no domingo. Correndo pela primeira vez em casa pela Fórmula 1, o brasileiro largou em 18º e chegou a ultrapassar Colapinto e Hamilton, mas foi espremido por Lance Stroll em uma curva ainda no giro inicial e se chocou na barreira de proteção. Com a roda quebrada, o paulista não conseguiu seguir na pista e precisou abandonar.

Com o resultado, o piloto verde-amarelo deixa o Grande Prêmio de São Paulo com frustrações acumuladas. Ele somou um quinto lugar no único treino livre, a 18ª posição com a batida na sprint e a última colocação na corrida completa.

Quem viveu um fim de semana oposto foi Lando Norris. O britânico foi o mais rápido em tudo em Interlagos e liderou praticamente a prova inteira. Para melhorar, o segundo colocado no mundial, Oscar Piastri, foi prejudicado com uma punição de 10 segundos e terminou com o quinto lugar. O australiano foi penalizado por uma colisão com Antonelli na relargada após a saída do carro de segurança causado pelo acidente de Bortoleto. O choque com Antonelli, inclusive, acabou com a corrida de Charles Leclerc, da Ferrari, que foi tocado pelo italiano e quebrou a suspensão.

Outro postulante ao título, Max Verstappen foi outro destaque em São Paulo. O atual tetracampeão largou dos boxes e escalou praticamente todo o pelotão até o terceiro lugar. Ele por pouco não conseguiu o segundo posto, mas parou em Antonelli, que deixa o Brasil com o vice na sprint e na prova principal.

Com o resultado, Norris abriu 24 pontos de vantagem para Piastri e 49 para Verstappen e encaminhou o sonho de vencer o primeiro título mundial. A Fórmula 1 retorna em 23 de novembro para o Grande Prêmio de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada. Além da prova nos Estados Unidos, restam apenas as disputas no Qatar e em Abu Dhabi para o fim da temporada.

Classificação da corrida

Norris (McLaren) Antonelli (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Piastri (McLaren) Bearman (Haas) Lawson (RB) Hadjar (RB) Hulkenberg (Sauber) Gasly (Alpine) Albon (Williams) Ocon (Haas) Sainz (Williams) Alonso (Aston Martin) Colapinto (Alpine) Stroll (Aston Martin) Tsunoda (Red Bull) Hamilton (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Bortoleto (Sauber)

























