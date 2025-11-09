Djokovic desiste de disputar ATP Finals devido a lesão

O sérvio Novak Djokovic, que venceu o ATP 250 de Atenas neste sábado (8/11), aos 38 anos — conquistando assim o 101º título de sua carreira —, desistiu de disputar o ATP Finals em Turim, que começa no domingo, anunciaram os organizadores do torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Novak Djokovic está fora devido a uma lesão no ombro. Ele será substituído no grupo Jimmy Connors por Lorenzo Musetti", explicaram os organizadores da competição.
Saiba Mais
- Esportes F1: Bortoleto bate no início e Norris vence em Interlagos
- Esportes Santos aposta no retorno de Neymar para tentar reação contra Flamengo
- Esportes Ramón Díaz diz que 'futebol é para homens, não para meninas'
- Esportes Alcaraz abre o ATP Finals com vitória sobre De Minaur
- Esportes Walter é contratado pelo Samambaia para a disputa do Candangão 2026
- Esportes Vasco perde para o Juventude e chega a três derrotas seguidas no campeonato nacional
postado em 09/11/2025 17:50