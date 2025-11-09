Bortoleto agradece acolhida dos fãs após batida no Brasil: "Inacreditável"

Em São Paulo, Gabriel Bortoleto vive maratona de compromissos, com atendimento à imprensa, aos patrocinadores e ajustes com a Sauber - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O lar, doce lar, nem sempre é sinônimo de coisas boas, e os brasileiros da Fórmula 1 sabem bem disso. Representante da casa no Grande Prêmio de São Paulo de 2025, Gabriel Bortoleto foi mais um a viver o azar da primeira corrida no país natal, neste domingo (9/11), no Autódromo de Interlagos. Estreante da temporada, o jovem da Sauber bateu na volta inicial da prova em solo verde-amarelo e repetiu o que já viveram os compatriotas Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa e muitos outros.

O fim de semana como um todo deu poucos motivos para Gabriel comemorar. O início foi positivo, com bandeirão na arquibancada e a apresentação como o quinto mais veloz no treino livre. No entanto, um acidente com força de 57g o tirou da prova de sprint e comprometeu a corrida principal, que também terminou com batida, desta vez por ter sido espremido por Lance Stroll em uma curva e ter se chocado com a barreira de proteção. Com a roda quebrada, o paulista não conseguiu seguir na pista e precisou abandonar.

“Eu estou bem. Foi um final de semana difícil, obviamente. Tive uma batida forte e não deu para fazer a classificação, nos colocando em uma posição difícil na corrida que também teve uma batida na primeira volta. Foi um final de semana para esquecer. Mas, ao mesmo tempo, para lembrar, por todo o carinho dos fãs e tudo o que fizeram por mim, é inacreditável. Obrigado pela oportunidade de estar dando essa mensagem, porque eles são incríveis. Ano que vem estou de volta e se Deus quiser vai ser uma boa corrida”, contou ao Correio.

O pós-corrida de Gabriel foi cercado de apoio por todos os lados. Com o nome gritado pela torcida em Interlagos, o jovem de 21 anos foi consolado por muitos abraços do pai, Lincoln, da avó, Cida, da namorada, Isabella, e de toda a família. Apesar do choro, ele foi aplaudido dentro da hospitalidade da Sauber e deixou o autódromo tietado.