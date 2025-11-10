NBB: Brasília reverte desvantagem e derrota o invicto Minas

O Brasília venceu o Minas, por 80 x 78, nesta segunda-feira (10/11), pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O time do Distrito Federal chegou a ficar atrás por 10 pontos, mas controlou as emoções e conquistou a virada. Foi a quinta vitória da equipe da capital neste edição da competição nacional, a quarta no Ginásio Nilson Nelson. O cestinha da partida foi o camisa um do Minas McCree, com 18 pontos. O pivô Brunão foi a principal alternativa ofensiva da companhia brasiliense, com 17 anotados.

O ala Von Haydin também foi essencial para a virada do Brasília, com oito pontos no último quarto. Após a vitória, ressaltou a importância de um triunfo contra um time até então invicto. "Estava precisando encaixar um jogo bacana por mim e pelo time. Encaixou no momento em que mais precisava. O Dedé (treinador) vem falando sempre para nós, não só pra mim, para o time inteiro: o chutador chuta. Mesmo no mau momento, precisamos continuar chutando, uma hora cai e, quando cai, faz a diferença", destaca.



O Brasília retorna à quadra na sexta-feira (14/11) para mais uma partida no Nilson Nelson, contra o Cruzeiro, às 20h15. O time do DF derrotou os mineiros no Torneio Abertura, de pré-temporada, por 90 x 81.

O Minas começou impondo o ritmo do jogo e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Contudo, a torcida do Brasília não deixou a equipe se desanimar, assim, guiados pelo pivô Brunão, com cinco pontos, assumiram o comando do jogo. O time do DF tinha dificuldade para se distanciar do adversário no placar e não conseguia explorar os arremessos de três. Das 12 tentativas, apenas duas caíram.



No segundo quarto, o Minas levou vantagem nos rebotes. No primeiro tempo, foram 25 contra 16. Ocorreram inúmeras trocas de liderança no jogo, os destaques eram os pivôs das franquias, Brunão para Brasília, com 11 pontos. Para os visitantes quem mais marcou foi Paranhos, com 10 anotados.



Na terceira parcial, o Minas se mostrou mais eficiente e assumiu a liderança. Das 17 tentativas do Brasília de pontuar, apenas quatro se converteram em cestas. Entretanto, a equipe adversária também cometeu erros.

No último quarto o time visitante abriu vantagem de 10 pontos no placar. Porém, o Brasília não desistiu. O ala Von Haydin acertou duas bolas de três e colocou a equipe de volta na partida. A torcida sentiu a energia e ficou de pé para apoiar. A virada veio após o armador Luquinhas acertar bola de dois e deixar os mandantes um ponto à frente. A vitória foi confirmada após Buiú acertar dois lances livres: 80 x 78.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima