Desafio Santo Graal é atração do fim de semana nas águas do Lago Paranoá

O Desafio de Santo Graal vai invadir as águas do Lago Paranoá cedinho no domingo em uma competição inédita em águas abertas no Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Jacanoá)

A capital federal receberá no próximo domingo (16/11), no Lago Paranoá, o Desafio Santo Graal, um desafio inédito de natação em águas abertas com partida no Centro de Convenções Israel Pinheiro. As inscrições podem ser feitas no site www.jacanoa.com.br.

A ideia da prova inédita surgiu durante um treino de 10km dos alunos do atleta Tiago Sato, criador da Jacanoá — Natação em Águas Abertas. Eles perceberam que o trajeto no Lago Paranoá formava a imagem de um cálice, uma referência ao Santo Graal. Daí a inspiração da competição.

"Por coincidência, o trajeto tem a forma de um cálice, dando assim o nome do evento. Fora isso, parte do percurso se passa por onde o acesso mais fácil é pela água”, explicou Tiago Sato, organizador do evento", explica Tiago Sato.

"O desafio do Santo Graal é uma oportunidade de oferecer às pessoas que nadam em águas

abertas um percurso novo em uma das áreas lacustres mais antigas do Lago Paranoá, onde se

situa uma congregação carregada de história e beleza", exalta o organizador.

O trajeto promete entregar aos atletas imersão em uma área pouco explorada do Lago Paranoá. Segundo ele, a proposta é vivenciar a cultura local, conhecer um pouco mais da história e da religiosidade por trás das águas.

Programe-se

Desafio Santo Graal

Quando: 16/11

Onde: Centro de Convenções Israel Pinheiro

Horário: 7h

Como se inscrever: www.jacanoa.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

