Candangão 2026: saiba como estão os times a dois meses da abertura

Em 2009, Walter foi o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Paraguai com cinco gols em um time que tinha Alexandre Pato e outras promessas - (crédito: Divulgação/CBF)

Exatos dois meses separam o futebol do Distrito Federal da abertura da próxima edição do Campeonato Candango. Após as definições do Conselho Arbitral, realizado no fim de outubro, os clubes aceleraram a montagem dos elencos. A reunião marcou o pontapé inicial para 10 de janeiro e acendeu o alerta entre as diretorias, que intensificaram as contratações. Entre as 10 equipes confirmadas, Brasiliense e Samambaia despontam como as mais adiantadas nas negociações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Samambaia ocupa o centro dos holofotes com a chegada do que promete ser a principal contratação do torneio. Nas últimas edições, nomes conhecidos do cenário nacional desembarcaram no Distrito Federal, como Ricardo Oliveira, no Brasília, e Zé Love, no Brasiliense.

Para 2026, o Cachorro Salsicha aposta em Walter, de 36 anos, atacante com passagens por Porto-POR, Internacional e Goiás. O novo camisa 9 desembarcará na capital depois de defender o Aquidauanense-MS, onde marcou quatro gols em nove jogos e conquistou o título da segunda divisão estadual.

O clube soma oito reforços. Além de Walter, chegaram o ponta Matheusinho (ex-Timon-MA), o meia Pedro Rocha, formado no Fluminense, e Luan Vítor, ex-Cariri-CE e cria das categorias de base do Corinthians. Entre os nomes conhecidos do futebol local aparecem o atacante Victor Samuel, destaque da segundinha pelo Riacho City; Matheus Nolasco e Pablo Félix, ambos vindos do Ceilândia; Pedro Talisca, que defendeu o Sobradinho; e Gabriel Pedra, ex-Brasiliense. O Samambaia também confirmou as permanências de Ian Carlos e Pedrão no setor ofensivo. O comando técnico ficará a cargo de Léo Roquete.

Quem lidera a lista de movimentações é o Brasiliense com 17 nomes confirmados. Sob o comando de Lúcio Flávio, o Jacaré apresentou reforços em todos os setores. Chegaram Daniel Vançam, Geovani e Felipe Manoel, vindos do Mixto-MT; Euller, Júnior Timbó e Regino, do Ceilândia; além de Ivan e Jackson, que jogaram por Aparecidense e ABD-GO, respectivamente.

O ataque ganhou peso com Wallace Pernambucano (ex-Capital), Júlio Vitor (ex-Goiatuba-GO) e Caio Hones (ex-Nova Iguaçu-RJ). O clube também promoveu três jovens da base: os zagueiros Igor Carmino e Dheyverson e o atacante Thiaguinho, artilheiro das categorias inferiores, apelidadas internamente de "Baseliense". Entre as renovações, o zagueiro Alan Costa é o único confirmado até aqui.

Atual campeão, o Gama adota postura mais discreta na formação do elenco. Até agora, confirmou apenas a chegada do atacante Felipe Clemente, ídolo do Ceilândia. O Correio Braziliense apurou que o clube deve oficializar em breve os acertos com o zagueiro Russo e o atacante Daniel Guerreiro, ambos ex-Paranoá, além dos meias Álvaro (ex-Ferroviária-SP) e Danilinho (ex-Avaí).

A espinha dorsal da conquista de 2025 está mantida: o técnico Luis Carlos Carioca, Renan Rinaldi, Michel, Lucas Piauí, Wellington e Lúcio seguem para 2026. O clube ainda negocia a permanência de Lucas Lourenço, que pertence ao Cianorte, e tem preferência em um possível empréstimo do meia Willian Júnior, hoje no Santa Cruz.

No Capital, a reformulação começou pela comissão técnica. Após um 2025 marcado por instabilidade — quatro treinadores em uma única temporada —, o Tricolor quer manter Fábio Broster do início ao fim do ano. A nova equipe conta ainda com o auxiliar Júnio Valle, o preparador físico Tiago Marsillac, o treinador de goleiros Carlão e Marconi, agora diretor de futebol.

No elenco, permanecem o capitão Éder Lima, os zagueiros Richardson e Lucas Oliveira e o atacante Matheusinho, artilheiro da última edição do Candangão. O clube anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Genilson. A única chegada confirmada é a do lateral-esquerdo Villela, ex-Operário-MT.

O Sobradinho aposta na familiaridade com o futebol local. Estão mantidos o atacante Mirandinha, o lateral-direito Andrezinho e o zagueiro Igor Medeiros, todos remanescentes de 2025, além do goleiro Michael, reserva de Sidão na última edição. A principal novidade é o volante Aldo, multicampeão pelo Brasiliense. Ceilândia, Paranoá, Real Brasília e os recém-promovidos Brasília e Aruc ainda não anunciaram reforços oficialmente.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Flamengo x Santos: inteligência artificial crava resultado do jogo

Flamengo x Santos: inteligência artificial crava resultado do jogo Esportes São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores

São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores Esportes Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos

Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos Esportes Leitura labial flagra xingamento de Neymar ao árbitro de Flamengo x Santos

Leitura labial flagra xingamento de Neymar ao árbitro de Flamengo x Santos Esportes Corinthians terá última pausa antes de maratona até semifinais da Copa do Brasil

Corinthians terá última pausa antes de maratona até semifinais da Copa do Brasil Esportes Palmeiras perde para Mirassol e vê Flamengo encostar na liderança