Candangão 2026: saiba como estão os times a dois meses da abertura

Exatos dois meses separam o futebol do Distrito Federal da abertura da próxima edição do Campeonato Candango. Após as definições do Conselho Arbitral, realizado no fim de outubro, os clubes aceleraram a montagem dos elencos. A reunião marcou o pontapé inicial para 10 de janeiro e acendeu o alerta entre as diretorias, que intensificaram as contratações. Entre as 10 equipes confirmadas, Brasiliense e Samambaia despontam como as mais adiantadas nas negociações.
O Samambaia ocupa o centro dos holofotes com a chegada do que promete ser a principal contratação do torneio. Nas últimas edições, nomes conhecidos do cenário nacional desembarcaram no Distrito Federal, como Ricardo Oliveira, no Brasília, e Zé Love, no Brasiliense.
Para 2026, o Cachorro Salsicha aposta em Walter, de 36 anos, atacante com passagens por Porto-POR, Internacional e Goiás. O novo camisa 9 desembarcará na capital depois de defender o Aquidauanense-MS, onde marcou quatro gols em nove jogos e conquistou o título da segunda divisão estadual.
O clube soma oito reforços. Além de Walter, chegaram o ponta Matheusinho (ex-Timon-MA), o meia Pedro Rocha, formado no Fluminense, e Luan Vítor, ex-Cariri-CE e cria das categorias de base do Corinthians. Entre os nomes conhecidos do futebol local aparecem o atacante Victor Samuel, destaque da segundinha pelo Riacho City; Matheus Nolasco e Pablo Félix, ambos vindos do Ceilândia; Pedro Talisca, que defendeu o Sobradinho; e Gabriel Pedra, ex-Brasiliense. O Samambaia também confirmou as permanências de Ian Carlos e Pedrão no setor ofensivo. O comando técnico ficará a cargo de Léo Roquete.
Quem lidera a lista de movimentações é o Brasiliense com 17 nomes confirmados. Sob o comando de Lúcio Flávio, o Jacaré apresentou reforços em todos os setores. Chegaram Daniel Vançam, Geovani e Felipe Manoel, vindos do Mixto-MT; Euller, Júnior Timbó e Regino, do Ceilândia; além de Ivan e Jackson, que jogaram por Aparecidense e ABD-GO, respectivamente.
O ataque ganhou peso com Wallace Pernambucano (ex-Capital), Júlio Vitor (ex-Goiatuba-GO) e Caio Hones (ex-Nova Iguaçu-RJ). O clube também promoveu três jovens da base: os zagueiros Igor Carmino e Dheyverson e o atacante Thiaguinho, artilheiro das categorias inferiores, apelidadas internamente de "Baseliense". Entre as renovações, o zagueiro Alan Costa é o único confirmado até aqui.
Atual campeão, o Gama adota postura mais discreta na formação do elenco. Até agora, confirmou apenas a chegada do atacante Felipe Clemente, ídolo do Ceilândia. O Correio Braziliense apurou que o clube deve oficializar em breve os acertos com o zagueiro Russo e o atacante Daniel Guerreiro, ambos ex-Paranoá, além dos meias Álvaro (ex-Ferroviária-SP) e Danilinho (ex-Avaí).
A espinha dorsal da conquista de 2025 está mantida: o técnico Luis Carlos Carioca, Renan Rinaldi, Michel, Lucas Piauí, Wellington e Lúcio seguem para 2026. O clube ainda negocia a permanência de Lucas Lourenço, que pertence ao Cianorte, e tem preferência em um possível empréstimo do meia Willian Júnior, hoje no Santa Cruz.
No Capital, a reformulação começou pela comissão técnica. Após um 2025 marcado por instabilidade — quatro treinadores em uma única temporada —, o Tricolor quer manter Fábio Broster do início ao fim do ano. A nova equipe conta ainda com o auxiliar Júnio Valle, o preparador físico Tiago Marsillac, o treinador de goleiros Carlão e Marconi, agora diretor de futebol.
No elenco, permanecem o capitão Éder Lima, os zagueiros Richardson e Lucas Oliveira e o atacante Matheusinho, artilheiro da última edição do Candangão. O clube anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Genilson. A única chegada confirmada é a do lateral-esquerdo Villela, ex-Operário-MT.
O Sobradinho aposta na familiaridade com o futebol local. Estão mantidos o atacante Mirandinha, o lateral-direito Andrezinho e o zagueiro Igor Medeiros, todos remanescentes de 2025, além do goleiro Michael, reserva de Sidão na última edição. A principal novidade é o volante Aldo, multicampeão pelo Brasiliense. Ceilândia, Paranoá, Real Brasília e os recém-promovidos Brasília e Aruc ainda não anunciaram reforços oficialmente.
