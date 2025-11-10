ATP Finals: Dia 2 tem vitórias de Jannik Sinner e Taylor Fritz em Turim

O segundo dia do ATP Finals teve vitórias do número 2 do mundo, Jannik Sinner, e do sexto colocado, Taylor Fritz. Disputado em Turim, na Itália, o evento reúne os oito melhores tenistas da temporada em uma competição de gala no formato de grupos na primeira fase e de mata-mata na segunda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Um dos representantes da casa, o atual campeão Jannik Sinner venceu nesta segunda-feira o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1. Além do segundo título, Sinner busca recuperar o o topo do ranking mundial. Ele precisa conquistar o campeonato e torcer para o rival, Carlos Alcaraz, atual número 1, não ser finalista.
Na outra partida do dia, o estadunidense Taylor Fritz, número 6 do mungo, superou o italiano Lorenzo Musetti em dois sets, parciais de 6-3 e 6-4.
Nesta terça-feira, Fritz enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz. O duelo é válido pela liderança do grupo Jimmy Connors. O líder do ranking venceu o último confronto na final do aberto de Tóquio por 2 sets a 0, em 30 de setembro. A outra partida desta terça será entre Alex de Minaur e Musetti. Ambos buscam a primeira vitória no torneio.
O ATP Finals é dividido em duas fases. Na primeira, os jogadores são divididos em dois grupos. Todos jogam entre si. O primeiro e o segundo de cada grupo avançam às semifinais.
No torneio simples, o Grupo Jimmy Connors reúne Carlos Alcaraz (ESP), Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS) e Lorenzo Musetti (ITA). O italiano Musetti, nono colocado do ranking ATP, se classificou depois da desistência do número quatro do mundo, Novak Djokovic.
Na Chave Bjorn Borg, a disputa é entre Jannik Sinner (ITA), Alexander Zverev (GER), Ben Shelton (USA) e Felix Auger-Aliassime (CAN).
Alcaraz estreou no domingo contra o australiano Alex de Minaur e venceu por 2 sets a 0. Nesta segunda-feira, ele reassumiu o posto de número 1 do mundo, que pertencia a Sinner. Para terminar o ano nesta posição, ele precisa chegar à final. Mesmo se o italiano vencer o torneio, ele garantirá a primeira colocação do ranking ATP.
Além dos dois tenistas, o alemão Alexander Zverev e o estadunidense Ben Shelton mediram forças no domingo. A partida foi vencida por 2 sets a 0 por Zverev.
Nas duplas, o Grupo Peter Fleming ficou com Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR), Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG), Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER) e Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA).
O John McEnroe agrega Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR), Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO), Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR) e Christian Harrison (EUA)/Even King (USA). Os alemães Krawietz e Puetz são os atuais campeões.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais