50 Anos: recordista de títulos do Candangão, Gama é celebrado na CLDF

Recordista de títulos do Campeonato do Distrito Federal com 14 troféus, o Gama completa 50 anos neste sábado. Em 15 de novembro de 1975, nascia a Sociedade Esportiva do Gama. O cinquentenário do clube foi celebrado com uma Sessão Solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na noite desta segunda-feira (10/11). A homenagem, proposta pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (União-DF), reuniu torcedores, dirigentes, ex-integrantes da diretoria e figuras marcantes da história alviverde.

Além de Pedrosa, a mesa de honra contou com o presidente do Gama, Wendel Lopes; o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e conselheiro do clube, Guilherme Augusto Caputo Bastos; a administradora regional do Gama, Regiane Feitosa; o diretor técnico da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Márcio Coutinho; e o benemérito número um da história alviverde, Valmir Campelo Bezerra, responsável por batizar a casa gamense — o popular Bezerrão.

Mesa de honra da Sessão Solene em homenagem ao aniversário da Sociedade Esportiva do Gama. (foto: Luís Moreira/ CB/ D.A Press)

Bezerra foi um dos mais aplaudidos da noite. Além de batizar o estádio, popularizou a frase “Quem ama, mora no Gama” e participou da fundação do clube. "Quando cheguei para ser administrador da cidade, o Gama não tinha uma imagem positiva no Distrito Federal. E eu pensei em fazer diferente. Louco por futebol, comecei a construir o estádio. Fomos atrás de recursos e conseguimos. Também pensei que precisávamos de um time. Seria Minas Brasília, mas eu disse: 'não, com esse nome, não'. Será Sociedade Esportiva do Gama”, recordou Valmir.

Ao relembrar a inauguração do estádio, Bezerra explicou a origem do nome Bezerrão. "Trouxe o Botafogo para o jogo inaugural. Quem acompanhava a delegação era o jornalista José Carlos Araújo, o Garotinho, e eu o recebi com a equipe. Ele perguntou à torcida qual era o nome do estádio, para anunciar na transmissão. Responderam que era 'Estádio do Gama', mas ele retrucou dizendo que esse já era o nome do time. Perguntou, então, o nome do administrador que o havia recebido. Depois disso, anunciou que o nome seria Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão”, contou.

Wendel Lopes, atual presidente alviverde, destacou a relevância do Gama no desenvolvimento do Distrito Federal. "Brasília é uma cidade nova e, 50 anos aqui é como se fosse o nosso centenário. E não tem como falar do Distrito Federal sem falar da Sociedade Esportiva do Gama. Para falar do DF, você vai falar sobre urbanismo, população, cultura… mas, quando chegar no esporte, um capítulo enorme será dedicado ao nosso clube. Desde que foi fundado, o Gama conquistou quase um terço do Candangão”, exaltou o mandatário.



Na abertura da solenidade, Eduardo Pedrosa explicou o motivo da homenagem. “O que mais me toca no hino é que o clube é verdadeiramente um tesouro de valor inestimável para a comunidade e para o futebol do Distrito Federal. Um time que nasceu da paixão de moradores do Gama pelo futebol, de um grupo de amigos que se reunia no Boteco do Zé e que, diferentemente de outros clubes da capital, cresceu organicamente, sustentado por uma conexão inquebrantável e singular com a cidade e com a torcida”, afirmou o parlamentar.

A cerimônia foi encerrada com a entrega de moções de louvor a personagens importantes da trajetória gamense. Neste sábado (15/11), data oficial do aniversário, o clube promoverá uma festa especial no Estádio Bezerrão. A partir das 11h, estão programadas apresentações musicais, sorteios, vendas de produtos oficiais e o anúncio de novidades da próxima temporada.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima