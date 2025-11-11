Quebra-cabeça da Data Fifa testa poder de reinvenção de Abel e Filipe Luís

Jogar em meio à Data Fifa virou um exercício de intensa reflexão para os técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís. Em meio a várias ausências por convocações e suspensões, ambos terão de remontar esquemas já ensaiados para cumprir a agenda de jogos pendentes da Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado (15/11), o líder Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, sem a presença de nove jogadores. No mesmo dia, o segundo colocado Flamengo encara o Sport, na Arena Pernambuco, desfalcado por sete atletas. As partidas são atrasadas da 12ª rodada. Em meio a uma corrida ponto a ponto pelo título nacional, a solução passa por encaixar novas peças no tabuleiro sem margem para erros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Inicialmente, Flamengo e Palmeiras folgariam na Data Fifa de novembro. No entanto, os líderes estão devendo jogos na Série A do Brasileirão desde a participação na Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho. Como precisavam viajar para os Estados Unidos, rubro-negros e alviverdes não entraram em campo na 12ª rodada da elite nacional. Duas das equipes mais sobrecarregadas em número de partidas, os finalistas da Libertadores da América só vão ter tempo de pagar os compromissos agora, em meio as agendas das seleções. Assim, terão de lidar com a extensa lista de desfalques, complicando a vida dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís.

A missão se equipara a resolver um complexo quebra-cabeça. Contra o Santos, o Palmeiras não contará com Vitor Roque, Flaco López, Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Sosa e Facundo Torres, todos convocados por seleções, além dos suspensos Andreas Pereira e Allan. No total, são nove ausências responsáveis por alterar o esqueleto do time titular. As estatísticas levantadas pela plataforma Sofascore ajudam a dimensionar o impacto: Vitor Roque, por exemplo, soma 17 gols e cinco assistências em 41 partidas, enquanto Flaco López aparece entre os principais finalizadores por jogo. Gustavo Gómez e Martínez, pilares defensivos, garantem média superior a 2,1 desarmes e 3,4 interceptações por partida, fundamentais para o sistema de cobertura e bola aérea.

Os candidatos a substituí-los terão de mostrar serviço a Abel Ferreira e há um jogo recente de amostragem na escolha dos substitutos. Na goleada por 4 x 1 contra o Juventude, também realizada em meio à Data Fifa, o Palmeiras jogou com Bruno Rodrigues como referência ofensiva. Titulares naquela ocasião, Raphael Veiga e Maurício devem ganhar mais minutos com as diversas ausências no ataque. Sem Gómez, a composição da zaga palmeirense deve ter Murilo e Bruno Fuchs. Outra saídas do técnico palmeirense é encontrar peças nas categorias de base. Os atacantes Luighi, 19 anos, e Erick Belé, 20, e o meia Luis Pacheco, 17, tendem a ganhar oportunidades de, pelo menos, compor o banco de reservas no clássico.

Crítico, mas adaptado ao calendário brasileiro, Abel Ferreira encara o cenário com sobriedade. "Não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção. Mas faz parte do jogo, nós temos realmente uma equipe recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma Data Fifa oficial, os selecionadores podem chamar. Quem paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim. Temos que nos nos adaptar e a direção já sabia como ia ser. Portanto, temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos", destacou.

Poupado na Data Fifa de outubro, quando não jogou, o Flamengo voltou a ser esfacelado pelas convocações em novembro. Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, De Arrascaeta, Varela e Viña foram chamados e não serão opções para Filipe Luís diante do Sport. Nos últimos compromissos, a maioria dos jogadores acumulou vários minutos na base responsável por estruturar as transições ofensivas e o controle de posse. A exceção no cenário é Viña. De Arrascaeta, sozinho, participou de 17 gols e 12 assistências na temporada do Brasileirão, liderando o rubro-negro em chances criadas. Em alta, Carrascal vinha ganhado espaço.

O elenco rubro-negro é um dos mais qualificados no quesito reposições, mas, mesmo assim, terá algumas dificuldades. Ao perder Viña e Alex Sandro, o Flamengo terá apenas Ayrton Lucas na lateral-esquerda. Sem Arrascaeta e Carrascal, as opções na armação ficam limitadas aos volantes Saúl e Jorginho. Lesionado, o ítalo-brasileiro é dúvida para encarar o Sport. A zaga sofre o mesmo problema. Com Léo Ortiz como dúvida e Danilo na Seleção Brasileira, Léo Pereira deve entrar em campo ao lado de algum garoto das categorias de base. Cleiton e João Victor concorrem à vaga.

Filipe Luís está acostumado a quebrar a cabeça para montar o time titular. Para o rubro-negro, as ausências impactam mais nos treinamentos de recuperação de situações táticas de rotina perdidas ao longo das partidas. "Precisamos muito ter tempo de treino. Infelizmente, teremos muitos convocados, jogadores que não vão estar nessas atividades. Preciso recuperar comportamentos e conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos. Contra o Santos, em determinados momentos, não me reconheço quando vejo a equipe se partir ou acelerar tanto a bola como foi, principalmente, no primeiro tempo. Mas os que vão ficar aqui vão ter todo o conteúdo e vou preparar da melhor forma para o jogo contra o Sport", detalhou.

Com tantos desfalques e um jogo importante pela frente na corrida pelo título, a Data Fifa de novembro virou armadilha e coloca à prova a profundidade e o planejamento de Palmeiras e Flamengo. Abel Ferreira e Filipe Luís têm em mãos um quebra-cabeça tático enorme, com peças importantes faltando, adversários sedentos por pontos para fugir da zona de rebaixamento e tabela apertada na reta final da luta pelo título nacional. As escolhas de agora podem definir não apenas os próximos dois jogos, mas o resto da temporada. Para quem encaixar as peças primeiro, o caminho torna-se mais claro. Para quem tropeçar no desafio, pode haver dano à sequência.