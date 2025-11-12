Flamengo vai fretar cinco aviões para a viagem até Lima

Flamengo se prepara pra mais uma final de Libertadores em sua história - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo definiu sua programação para a viagem a Lima, capital do Peru, onde vai medir forças com o Palmeiras, dia 29, às 18h (de Brasília), na final da Libertadores. Assim, o clube fretou cinco aviões e quer priorizar o contato com a torcida antes do embarque, no famoso "AeroFla". A informação é do portal ge.

Nesse sentido, o Rubro-Negro irá enfrentar o Atlético-MG, dia 25, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, porém não irá direto para a cidade peruana. O clube tem que chegar ao país na quarta-feira, dia 26, segundo define o protocolo da Conmebol, mas faz questão de voltar ao Rio de Janeiro antes.

O foco é aproximar o elenco da torcida, com mais um AeroFla, semelhante ao que ocorreu em 2019 e 2022, anos de títulos. Em 2021, quando o Flamengo perdeu a decisão para a equipe paulista, enfrentou o Grêmio, em Porto Alegre, dias antes, e foi direto para Montevidéu.

Depois de chegar ao Rio, a delegação irá se apresentar na manhã do dia 26, no Ninho do Urubu. Quem atuar diante do Galo fará regenerativo enquanto o restante do elenco ficará liberado para ir a campo. Em seguida, a viagem está marcada para 17h (de Brasília), com duração de pouco mais de cinco horas.

Programação na capital peruana

O clube carioca fretou cinco aviões para Lima e pouco mais de 700 pessoas embarcam neste esquema. Duas delas serão para a delegação, uma para jogadores e comissão técnica (com 64 assentos e em classe executiva) e outra para os demais funcionários.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o vice-presidente Flávio Willeman irão viajar neste avião junto com a delegação principal. Os outros aviões fretados pelo clube serão para familiares e amigos dos atletas, além de outros membros da diretoria, sócios e conselheiros do clube.

Em Lima, o Flamengo ficará hospedado no hotel Hilton, em Miraflores, e treinará no CT da Federação Peruana. Na sequência, a primeira atividade com atletas será na tarde de quinta-feira, dia 27.

