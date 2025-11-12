Palmeiras demonstra confiança no STJD antes de julgamento de Vitor Roque

Vitor Roque será julgado por homofobia e pode não jogar mais no Brasileirão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras reforçou sua confiança no STJD antes do julgamento que pode suspender Vitor Roque, principal destaque do time na reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante foi denunciado por causa de uma postagem com conotação homofóbica após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis.

Na ocasião, o jogador publicou e apagou minutos depois, a imagem de um tigre mordendo o pescoço de um veado, o que levou a denúncia com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assim, se condenado, ele pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão. Em entrevista, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, destacou a importância de que o campeonato seja decidido em campo.

"O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que quer que o campeonato esteja sendo decidido nas quatro linhas. Precisamos ter muito cuidado, e quando dizemos isso, o próprio STJD e todas as instituições precisam garantir que as coisas aconteçam dentro das quatro linhas."

Além disso, Barros reforçou o respeito do Palmeiras às entidades que regem o futebol, citando a boa relação do clube com CBF, STJD e Federação Paulista.

"O STJD precisa respeitar todos os prazos e atuar de forma equilibrada. Temos convicção de que isso acontecerá e que as coisas estarão sendo feitas como precisam. O Palmeiras sempre confiou nas instituições. Quando questionamos algo, é porque acreditamos na transparência. Se não confiarmos mais nelas, o futebol perde a razão de ser."

Palmeiras tem outro jogador suspenso

Além do caso de Vitor Roque, o Palmeiras também terá o desfalque de Allan. Afinal, o meia cumpre o segundo jogo de suspensão após cotovelada em Samuel Xavier no duelo contra o Fluminense, no primeiro turno do Brasileirão.