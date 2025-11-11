Ancelotti deixa portas da Seleção abertas para Endrick

O técnico Carlo Ancelotti não fechou as portas da Seleção Brasileira para o jovem Endrick, do Real Madrid. Sem muito espaço no elenco Merengue, atuando por apenas 11 minutos na atual temporada, o jogador de 19 anos vê sua chance diminuindo em relação a uma possível ida para a Copa do Mundo de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No entanto, segundo Ancelotti, em entrevista divulgada nesta terça-feira (11/11) pela "Placar", o craque ex-Palmeiras ainda tem tempo de ganhar oportunidade no Mundial. Além disso, não há pressa: de acordo com o treinador, Endrick poderá estar em qualquer Copa até 2038.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Sim, falei com ele (Endrick) no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", disse o Mister.
No Real Madrid desde 2024/25, Endrick tem sete gols em 38 aparições. No entanto, na atual temporada, entrou em campo apenas uma vez. Foi na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no dia 1º de novembro, por La Liga. Na ocasião, ele entrou no fim, jogando os 11 minutos restantes do prélio.
Lista da Seleção está fechada?
Sobre a lista final para a Copa do Mundo, Ancelotti revelou que cerca de 18 jogadores já estão "garantidos" na convocatória da tentativa do hexa. Ainda segundo o treinador, porém, muita coisa pode mudar por conta de lesões ou novas grandes atuações.
"Podem ser 18 jogadores (definidos) mais ou menos. É que há muitas lesões no futebol, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la", revelou.
Saiba Mais
- Esportes Endrick perto de acerto com o Lyon para jogar até o fim da temporada
- Esportes Seleção perdeu para Senegal no começo do ciclo; o que mudou desde então?
- Esportes Oscar tem problema cardíaco e é levado ao hospital
- Esportes Cristiano Ronaldo diz que Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira
- Esportes 50 anos: recordista de títulos do Candangão, Gama é celebrado na CLDF
- Esportes Quebra-cabeça da Data Fifa testa poder de reinvenção de Abel e Filipe Luís