No CT do Arsenal, Brasil realiza primeiro treino com elenco completo

Seleção Brasileira realiza segundo treino no CT do Arsenal, em Londres - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Com a chegada de Vitor Roque, do Palmeiras, a Seleção Brasileira realizou na manhã desta terça-feira (11/11) seu segundo treino no CT do Arsenal – o primeiro com elenco completo. Afinal, o artilheiro do Verdão chegou às 9h (de Brasília), juntando-se a Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que chegaram um pouco mais cedo a Londres.

Dessa forma, segundo informações do "Uol", a atividade contou com acesso à imprensa nos primeiros 20 minutos. Nesse período, os jogadores da Seleção se dividiram em três grupos e realizaram exercícios de ativação, como sprints pelo gramado.

Posteriormente, ainda dividido em grupos, os jogadores fizeram uma roda de "bobinho" e treinaram finalizações contra os goleiros John e Bento. Ederson, por sua vez, treinou em separado com Taffarel, preparador de goleiros da comissão técnica.

Este, aliás, foi o segundo treino do Brasil no CT do Arsenal. A Seleção segue por lá até quinta-feira (13/11). Afinal, na sexta (14/11), véspera do jogo contra Senegal, a atividade será no palco do duelo: o Emirates Stadium, estádio dos Gunners. A partida contra os africanos começa às 13h.



