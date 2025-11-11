No CT do Arsenal, Brasil realiza primeiro treino com elenco completo

Com a chegada de Vitor Roque, do Palmeiras, a Seleção Brasileira realizou na manhã desta terça-feira (11/11) seu segundo treino no CT do Arsenal – o primeiro com elenco completo. Afinal, o artilheiro do Verdão chegou às 9h (de Brasília), juntando-se a Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que chegaram um pouco mais cedo a Londres.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Dessa forma, segundo informações do "Uol", a atividade contou com acesso à imprensa nos primeiros 20 minutos. Nesse período, os jogadores da Seleção se dividiram em três grupos e realizaram exercícios de ativação, como sprints pelo gramado.
Posteriormente, ainda dividido em grupos, os jogadores fizeram uma roda de "bobinho" e treinaram finalizações contra os goleiros John e Bento. Ederson, por sua vez, treinou em separado com Taffarel, preparador de goleiros da comissão técnica.
Este, aliás, foi o segundo treino do Brasil no CT do Arsenal. A Seleção segue por lá até quinta-feira (13/11). Afinal, na sexta (14/11), véspera do jogo contra Senegal, a atividade será no palco do duelo: o Emirates Stadium, estádio dos Gunners. A partida contra os africanos começa às 13h.
Saiba Mais
- Esportes Ancelotti deixa portas da Seleção abertas para Endrick
- Esportes Endrick perto de acerto com o Lyon para jogar até o fim da temporada
- Esportes Seleção perdeu para Senegal no começo do ciclo; o que mudou desde então?
- Esportes Oscar tem problema cardíaco e é levado ao hospital
- Esportes Cristiano Ronaldo diz que Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira
- Esportes 50 anos: recordista de títulos do Candangão, Gama é celebrado na CLDF