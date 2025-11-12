Advogada de Karoline Lima nega retomada de namoro com ???novas regras"

Especulações de acordo pela adoção de novas regras marcam possível reconciliação entre Karoline Lima e Léo Pereira - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram Karoline)

O suposto retorno do relacionamento de Karoline Lima com o zagueiro Léo Pereira voltou a repercutir nas redes sociais. Afinal, segundo o jornal "Extra", no processo de reaproximação, o jogador fez imposições para retomar o romance. A reportagem indicava que o casal concordou com novas diretrizes em seu convívio juntos. Entretanto, a advogada da influenciadora se posicionou, desmentiu as possíveis informações e as considerou como falsas.

De acordo com o "Extra", Karoline Lima e Léo Pereira decidiram por se reconciliar um mês depois do término. Assim, entre uma das supostas exigências que o defensor do Flamengo fez para reatar seria aplicar uma discrição maior na vida pessoal. No caso, o seu desejo era impedir que se repetisse a exposição abusiva que o começo do relacionamento teve em 2023.

Inclusive, o veículo frisa que o jogador reconheceu estar exausto de uma divulgação acima do normal de sua vida nas redes sociais. Há supostos indícios de que Léo Pereira também citou que o maior incômodo com Karoline Lima ocorreu no conflito judicial com Éder Militão, que envolveu Tainá Castro, sua ex-esposa e mãe de seus dois filhos.

Por sinal, o jornal aponta que houve um acerto entre a influenciadora e o zagueiro do Flamengo de morarem em locais distintos. Karoline Lima continuaria na casa onde vivia junto do atleta. Por outro lado, ele se mudaria para outro local. A escolha do casal significaria uma iniciativa com melhor planejamento de retomada do namoro.



Maior comprometimento

Outras modificações envolveriam uma melhor organização do zagueiro em sua vida. Com relação a Karoline Lima, hipoteticamente assumiu costumes mais saudáveis depois do término. Especialmente por retomar aos treinos com maior regularidade, assim como passou a adotar uma alimentação mais saudável e provou isso durante a sua rotina.

O "Extra" também aponta que a influenciadora passou a fazer novas atividades em seu tempo livre, como beach tennis e equitação. Por sinal, supostamente começou a marcar presença em cultos evangélicos por sugestão de uma mentora espiritual. Hipoteticamente, Léo Pereira também prometeu abandonar festas majoritariamente com pessoas solteiras e concentrar um esforço maior ao namoro. Além disso, há indícios de que Karoline Lima confessou seu desejo em ser mãe novamente ao engravidar no ano que vem.

Depois do episódio viralizar, a representante jurídica Gabriella Garcia utilizou as redes sociais para se posicionar. Ele deixou um comentário no perfil "Segue a Cami" e negou as especulações.

"Essa matéria é um atentado. Não tem NADA de real. É ridícula e degradante. Não acreditem nisso, gente".

Relacionamento de Karoline Lima e Léo Pereira

O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento.

Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência. Assim, tornou-se figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano.

A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.

Desde a oficialização da separação, no dia 26 de setembro, há uma série de rumores sobre o motivo do término repentino. Fontes próximas ao casal indicaram que o rompimento ocorreu em meio à crise e divergências de rotina. Por outro lado, a imprensa vinculou uma suposta ida do jogador a um evento com colegas de clube um dia antes da separação.



