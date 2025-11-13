Copa do Mundo 2026 pode ter mais classificados nesta quinta-feira

Estreante em 2006, o astro Cristiano Ronaldo pode levar Portugal à sétima Copa seguida, a sexta com ele - (crédito: Patricia de Melo/AFP)

A Data Fifa de novembro será encerrada com 42 das 48 vagas à Copa do Mundo de 2026 preenchidas. No momento, 28 países estão assegurados no megaevento. Nesta quinta-feira (13/11), o número pode ser atualizado após novos capítulos das Eliminatórias da Concacaf, da África e da Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Europa terá 12 classificados até terça-feira. Berço do futebol moderno e campeã em 1966, a Inglaterra foi a primeira a confirmar presença. Absoluta em 2018 e vice em 2022, a França carimbará o passaporte, caso derrote a Ucrânia, às 16h45, em Paris.

O cenário é o mesmo para Portugal no jogo simultâneo contra a Irlanda, fora de casa. CR7 e cia. classificam-se com a vitória, mas empate ou derrota pode ser útil, desde que a Hungria não bata a Armênia.

Entre as seleções mais badaladas do Velho Continente, a situação da Itália é a mais preocupante. A classificação direta é improvável, pois três pontos e 16 gols de diferença no saldo a separam da líder Noruega. Se os nórdicos vencerem a Estônia, às 14h, e os italianos não superarem a Moldávia, às 16h45, o país de Haaland garante o primeiro lugar e vaga. Restaria apenas a repescagem aos tetracampeões mundiais.

Leia também: Ancelotti tem tempo curto para resolver pendência da camisa 9



O Brasil assegurou a classificação via Eliminatórias Sul-Americanas, mas está envolvido na Europa. Ex-Corinthians, o técnico Sylvinho tenta ser o único treinador brasileiro na Copa de 2026. Ele orquestra a Albânia, vice-líder do Grupo K e candidata à repescagem. Nesta quinta, às 16h45, precisam vencer Andorra e torcer para que a Sérvia não vença a Inglaterra no mesmo horário para encaminhar o avanço à repescagem.

A Concacaf tem os três anfitriões do torneio classificados. Porém, ainda restam três vagas diretas. O Grupo B pode ser definido hoje. A Jamaica lidera, com nove pontos. Se vencer e Curaçao não ganhar de Bermudas, o país celebrará a segundo participação na Copa do Mundo.

Na chave C, a disputa também é acirrada. Honduras, com oito pontos, encara a lanterna Nicarágua. Triunfo hoje combinado com tropeço da Costa Rica resultará na classificação.

Há promessa de emoção nas Eliminatórias da Ásia. Hoje, Emirados Árabes Unidos e Iraque iniciam, às 13h, a disputa da repescagem. O jogo de volta será na terça-feira. A África tem nove seleções garantidas na disputa do próximo ano. O continente tem mais quatro países na disputa pela última vaga, na repescagem. Em partida única, Camarões enfrenta a República Democrática do Congo, às 16h. O vencedor pegará Nigéria ou Gabão, adversários às 13h, na disputa final.

Leia também: Globo e CazéTV travam duelo acirrado por exclusividade de competição

Os classificados até o momento

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México;

Ásia: Austrália*, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão;

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia;

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai;

Oceania: Nova Zelândia

Europa: Inglaterra

*Localizado na Oceania, o país disputa as Eliminatórias da Ásia desde 2006