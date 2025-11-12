Ancelotti tem tempo curto para resolver pendência da camisa 9

Vice-artilheiro da Série A, com 16 gols, Vitor Roque pode ser a novidade de Ancelotti contra Senegal e Tunísia - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti está familiarizado com a Seleção Brasileira. O curto período de seis partidas indica que o treinador recordista de títulos da Liga dos Campeões, com cinco troféus, não terá problemas para montar o sistema defensiva com quatro homens, muito menos para escolher o par de volantes à frente da zaga. A 211 dias do início da Copa do Mundo de 2026, no Canadá, no México e nos Estados Unidos, a maior dúvida é sobre quem assumirá o papel de centroavante titular na caça ao hexa. Os amistosos contra Senegal e Tunísia, sábado e terça-feira, podem ser provas dos nove.

Os números são preocupantes: 11 centroavantes foram testados pela Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2022. A lista contempla escolhas dos treinadores Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, agora, Carlo Ancelotti. Ninguém reivindicou a posição. Nem mesmo Richarlison, queridinho do técnico italiano e que após o Mundial do Catar disparou: "A camisa 9 já é minha, não tem o que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo o título, e acho que aqui na seleção todo mundo sabe que eu sou o homem-gol, não tem o que ficar escolhendo camisa, a 9 é minha".

Detalhe: Richarlison não marca desde a goleada por 4 x 1 sobre a Coreia do Sul nas quartas de final do torneio Fifa. Nenhum centroavante balançou as redes na Era Ancelotti. Os gols estão distribuídos entre laterais, pontas, volantes e meias.

Matheus Cunha é outro candidato, mas está mais para arco do que flecha. O único gol dele com a Amarelinha foi na goleada sofrida por 4 x 1 contra a Argentina em Buenos Aires. João Pedro foi a sensação do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, mas está devendo com a Seleção — são cinco jogos e nenhuma bola na rede. A última rodada das principais ligas europeias antes da Data Fifa, porém, tiveram gols de Richarlison e João Pedro. O Pombo anotou o segundo do empate por 2 x 2 contra o Manchester United de Cunha. Com assistência de Estêvão, João Pedro fechou a conta no 3 x 0 do Chelsea sobre o Wolverhampton.

O problema crônico pode ser solucionado em breve. Carlo Ancelotti está acostumado a extrair o melhor de centroavantes badalados. Grande exemplo é o ucraniano Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004, sob a mentoria do treinador italiano no Milan. O francês Karim Benzema também foi potencializado pelo mestre. Na temporada 2021/2022, alcançou a temporada mais artilheira da carreira ao anotar 44 bolas na rede em 44 partidas pelo Real Madrid e ser escolhido o melhor do planeta pela revista France Football.

Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic são outros cases de sucesso no currículo do dono da prancheta verde-amarela. Candidato à artilharia do Campeonato Brasileiro 2025, 16 gols, Vitor Roque é uma opção para iniciar contra Senegal ou Tunísia. Embora tenha sido utilizado por 25 minutos na derrota por 2 x 1 para Marrocos em 2023, o palmeirense agrada ao técnico pela mobilidade e letalidade.

Vitor Roque chegou nesta terça-feira (11/11) a Londres, assim como os companheiros que atuam no futebol brasileiro, Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alex Sandro e Danilo (ambos do Flamengo). Portanto, o grupo de 26 jogadores de Ancelotti está completo. A única baixa, até o momento, foi o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Ex-Botafogo, John, do Nottingham Forest, foi chamado.

