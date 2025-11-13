Vitor Roque se defende e diz estar tranquilo antes de julgamento no STJD

Vitor Roque será julgado por post homofóbico após clássico contra o São Paulo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Tunísia e Senegal, o atacante Vitor Roque comentou sobre o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador do Palmeiras foi denunciado por ato discriminatório, após publicar um post de teor homofóbico no início de outubro, logo após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão.

Tranquilo quanto ao caso, o atacante afirmou que não teme uma punição pesada. Além disso, classificou o episódio como um erro sem intenção ofensiva.

"Não, a cabeça está tranquila. Acho que não vejo para uma suspensão, como vejo muitos falando, uma conversa educativa acho que já é válida. Mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada", declarou.

"Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei sem maldade. Mas estão levando para outro lado já e quem achar isso peço desculpa já de antemão. E não, não temo (punição grave), porque acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também. Espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível", completou.

A polêmica

A publicação que originou a denúncia mostrava um tigre mordendo o pescoço de um veado, uma referência ao apelido do jogador, "Tigrinho". A imagem fazia parte de um carrossel com 13 fotos e foi apagada minutos depois, mas o caso acabou sendo levado ao tribunal.

Vitor Roque responderá pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios e prevê punição de cinco a dez jogos de suspensão. Na época, o Palmeiras se manifestou oficialmente, destacando que conversou com o atleta e que ele compreendeu o erro.

"Tão logo tomou ciência de uma publicação feita pelo atacante Vitor Roque em uma rede social, na noite deste domingo, a direção do Palmeiras conversou com o jovem jogador e lhe explicou que provocações como essa não cabem mais no futebol, pois podem gerar violência. O atleta entendeu e prontamente excluiu a imagem de sua conta."

Artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com 16 gols, Vitor Roque disputa a liderança da tabela de goleadores. Ele está atrás apenas de Arrascaeta (Flamengo) e Kaio Jorge (Cruzeiro), ambos com 17.

Após os amistosos pela Seleção, o atacante deve retornar ao Brasil em voo fretado pela presidente Leila Pereira para estar à disposição na partida contra o Vitória, no dia 19, pelo Brasileirão. Contudo, retorna já com o resultado do julgamento definido.