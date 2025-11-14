Flamengo pode escalar Bruno Henrique contra o Sport neste sábado

Após o pedido de vista na sessão anterior, o Pleno do STJD retomou, ontem, o julgamento do recurso de Bruno Henrique, atacante do Flamengo denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Por maioria dos votos (6 x 3), o jogadores livrou do gancho, pegando multa de R$ 100 mil. Com isso, está livre para enfrentar o Sport, amanhã, às 18h30.

Ele enfrentava possibilidade de gancho de 12 jogos ou 270 dias, mas está liberado para atuar. Representaram o jogador Michel Assef, presidente do Flamengo; Alexandre Vitorino, advogado dele; e Flávio Willeman, vice-presidente geral e jurídico do clube.

O auditor Marco Aurélio Choy abriu os trabalhos explicando que pediu vista por considerar necessária uma análise mais detalhada do caso. No voto, reconheceu que a atitude do jogador foi imprudente e antiética, mas avaliou que não se enquadra no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de manipulação de resultados. Comparando o episódio com os da Operação Penalidade Máxima, destacou que não houve pagamento ao atleta e acompanhou o relator, propondo apenas multa de R$ 100 mil. Dois auditores derrotados pediram suspensão de 270 dias e multa de

R$ 75 mil. Outro manteve 12 dias.