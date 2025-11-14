França carimba o passaporte à Copa; Croácia e Holanda tentam vaga nesta sexta

Franceses comemoram com o bilhete de classificação à Copa: seleção é a segunda do continente europeu a confirmar vaga no Mundial de 2026 - (crédito: Franck Fife/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 está ganhando cada vez mais forma e quem tratou de empurrar o portão com autoridade para jogar o torneio dos Estados Unidos, México e Canadá foi a França. Na quinta-feira (13/11, no Parque dos Príncipes, os Bleus transformaram a noite parisiense em palco de confirmação: 4 x 0 sobre a Ucrânia, com Ekitiké abrindo o baile, Mbappé riscando o céu com dois gols e Olise fechando a conta com a sutileza de quem assina um quadro.

Únicos classificados do dia, os franceses de juntaram à Inglaterra como as equipes europeias confirmadas no próximo Mundial. Outras seleções abriram o dia com possibilidade direta de também carimbar o passaporte para 2026. No entanto, combinações de resultados negativos ou tropeços adiaram os objetivos de países como Noruega e Portugal. Tetracampeã, a Itália se encaminha para enfrentar, mais uma vez, o drama da repescagem.

No Grupo I, a Noruega praticamente resolveu a vida ao golear a Estônia, por 4 x 1, com artilharia dupla de Haaland e Sörloth. A vaga antecipada estava sendo garantida até o fim do segundo tempo de Moldávia e Itália. As equipes empatavam por 0 x 0 até os italianos marcaram duas vezes, com Esposito e Mancini, e garantirem o 2 x 0. O alívio veio, mas a matemática segue pesada: o saldo de gols é um muro quase intransponível: 29 x 12 para os noruegueses. O confronto direto de domingo, às 16h45, promete clima de filme épico: de um lado, o sonho; de outro, a lógica.

Portugal tropeçou na própria ansiedade. Precisando de uma vitória simples, o time luso perdeu para a Irlanda por 2 x 0, com dois gols de Parrot. O jogo virou tempestade quando Cristiano Ronaldo foi expulso por cotovelada em O'Shea. No domingo, às 11h, os portugueses recebem a Armênia sem a presença de CR7 para um duelo valendo passagem direta. Se pontuar, a equipe garante vaga direta. Derrota combinada ao resultado de Hungria x Irlanda pode empurrar a seleção para a repescagem europeia.

A Inglaterra entrou em campo com o passaporte carimbado na última Data Fifa e manteve o desfile impecável ao bater a Sérvia por 2 x 0, com Eze e Saka marcando e confirmando a campanha com 100% de aproveitamento. A Albânia de Sylvinho também cumpriu o roteiro: vitória por 1 x 0 sobre Andorra e mala pronta para a repescagem. O técnico, inclusive, compete com o peso de ser o único treinador brasileiro na Copa do Mundo de 2026.

Nesta sexta-feira (14/11), o mapa-múndi do futebol pode ganhar ainda mais cor. A Croácia só precisa de um ponto contra as Ilhas Faroe, às 16h45, para confirmar presença no Mundial. A Holanda, do atacante corintiano Memphis Depay, vive cenário idêntico: basta um empate com a Polônia, fora de casa, também às 16h45, para garantir a vaga. A Alemanha enfrenta Luxemburgo no mesmo horário, mirando a chance de entrar no domingo dependendo apenas de si para garantir vaga direta e fugir da repescagem.

No fim das contas, a Europa vive um momento de faróis acesos. É a fase da estrada na qual cada curva decide uma viagem inteira. França e Inglaterra passaram a linha de chegada e, agora, miram o planejamento para 2026. Hoje, Holanda e Croácia podem se juntar a eles na rota do Mundial, enquanto a corrida por um lugar na Copa de 2026 promete mais capítulos dramáticos para as outras seleções gigantes do continente.