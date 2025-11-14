Palmeiras corre para escalar Flaco López no clássico contra o Santos

Flaco López tem chegada prevista em São Paulo para a manhã deste sábado, a tempo de enfrentar o Santos - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras já definiu toda a logística para o retorno dos sete jogadores convocados durante a Data Fifa. Todos viajarão em voos fretados custeados pelo clube, numa operação que tem como prioridade o rápido retorno dos atletas para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O primeiro a desembarcar será Flaco López, que ainda não está descartado do clássico de amanhã contra o Santos, às 21h, na Vila Belmiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A seleção Argentina enfrenta Angola hoje em amistoso, às 13h, e o técnico Lionel Scaloni liberará o grupo logo após a partida. A expectativa do Palmeiras é de que Flaco chegue ao Brasil amanhã. Assim, ele vai passar por uma avaliação do Núcleo de Saúde e Performance, que decidirá se ele terá condições de estar na lista de relacionados para o duelo. Mesmo com a incerteza sobre a escalação, o clube considera o retorno do camisa 42 uma prioridade logística. Aliás, o Verdão vai seguir o mesmo planejamento para os outros convocados.

Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), assim como Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), disputarão amistosos contra Estados Unidos e México, ambos nos Estados Unidos.