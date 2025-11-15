Palmeiras está invicto em clássicos, e Flamengo "devendo" no Nordeste

Nenhum ponto separa o segundo colocado Flamengo do líder Palmeiras na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, mas os jogos atrasados deste sábado (14/11), pela 12ª e 13ª rodadas, chamam a atenção para desigualdades entre os dois candidatos ao título mais cobiçado do país. A visita ao Sport na Arena Pernambuco é chance para a trupe de Filipe Luís melhorar o retrospecto no Nordeste, enquanto o duelo na Vila Belmiro contra o Santos é a oportunidade de Abel Ferreira e companhia seguirem invictos em clássicos paulistas nesta edição da elite.

Os números do Palmeiras nas brigas de vizinho são quase perfeitos: 13 pontos conquistados em 15 disputados, com aproveitamento de 86,66%, após quatro vitórias em cinco partidas. O Palestra não aliviou para Corinthians, São Paulo nem Santos. O único "tropeço" foi o empate por 1 x 1 com o Timão pela 22ª rodada. Polêmicas à parte, o ponto alto da jornada foi a reação contra o tricolor na vitória por 3 x 2 no MorumBis. Das recentes campanhas campeãs, apenas a de 2022 não teve nenhuma derrota contra rivais do estado.

Mas há um desafio proposto a Abel Ferreira no segundo duelo com o Santos em nove dias: montar a equipe com oito desfalques. A maioria das ausências é provocada pela Data Fifa. Vitor Roque é opção para o técnico Carlo Ancelotti nos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal, neste sábado, e Tunísia, na terça-feira. O xerife da zaga e capitão, Gustavo Gómez, está com o Paraguai, assim como o atacante Ramón Sosa. Emiliano Martínez e Facundo Torres defendem o Uruguai contra México e Estados Unidos. O centroavante Flaco López jogou ontem pela Argentina contra Angola, mas foi liberado após o compromisso em Luanda. O clube espera tê-lo na Vila Belmiro hoje.

Possivelmente, Flaco López terá Bruno Rodrigues como dupla no ataque. Um esboço da escalação alviverde para o clássico tem Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Anibal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Luighi (Flaco López) e Bruno Rodrigues.

O Palmeiras entrará em campo, mais uma vez, sabendo o resultado do Flamengo. O futebol está longe de ser ciência exata, mas aponta uma fragilidade do time de Filipe Luís: os jogos no Nordeste. O rubro-negro precisa de força para subir o mapa. Nesta edição, foi quatro vezes à região e retornou ao Rio de Janeiro com um triunfo, o 2 x 1 de virada contra o Vitória. São quatro pontos conquistados de 12 possíveis, também graças aos empate por 1 x 1 contra Ceará no Castelão. O aproveitamento ainda é baixo, de 33,3%. As derrotas no segundo turno para Bahia e Fortaleza custaram caro. Hoje, um pontinho a mais colocaria a companhia rubro-negra na ponta da tabela.

Contudo, há um certo alívio, pois adversário desta tarde está em crise e pode ser matematicamente rebaixado após o apito final. Somente a vitória adia a queda. O Leão da Ilha do Retiro é o último colocado da Série A, com 17 pontos, 18 atrás do Vitória, primeira equipe fora da degola. O ambiente está tão tumultuado, que o presidente Yuri Romão deixará o cargo no próximo mês. Ele justificou não se tratar de uma renúncia. O mandato é válido até o fim de 2026. Ex-vice jurídico da instituição, Rodrigo Guedes é nome para ser candidato nas possíveis novas eleições.

Assim como o Palmeiras, o Flamengo também lida com desfalques. O técnico Filipe Luís não pode utilizar 12 atletas na Arena Pernambuco. Estão envolvidos na Data Fifa: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Varela, Viña e Arrascaeta (Uruguai); Carrascal (Colômbia); e Plata (Equador). Léo Ortiz, Allan, Jorginho e Pedro estão entregues ao departamento médico. Candidato a titular, o meia De la Cruz foi entregue ao pronto-socorro flamenguista. O uruguaio não tem lesão diagnosticada, mas será poupado para controle de carga.

Filipe Luís pode levar a campo Rossi; Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan (Cebolinha); Luiz Araújo, Lino e Bruno Henrique. A principal novidade é na zaga. João Victor deve ser titular pela primeira vez.

Agenda

Sábado (14/11)

12ª rodada (jogo atrasado)

18h30 Sport x Flamengo

Transmissão: Prime Video (streaming)

13ª rodada (atrasado)

21h Santos x Palmeiras

Transmissão: SporTV e Premiere

