Brasília é derrotado pelo Flamengo, invicto na Superliga Feminina

O Brasília Vôlei segue em sequência negativa na Superliga Feminina de Vôlei 2025/2026. Nesta sexta-feira (14/11), o representante do Distrito Federal na elite das quadras do país foi derrotado pelo Flamengo no Rio de Janeiro, por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/16 e 25/23).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Treinado pelo ícone sete vezes medalhista olímpico, Bernardinho, o Sesc-Flamengo não deu chances ao Brasília. A equipe da capital federal entrou em quadra sob o desconforto de três derrotas em quatro jogos. A maior pontuadora da partida foi ponteira americana do rubro-negro, Simone Lee-Wank, com 14 bolas no chão, 11 de ataque. O destaque brasiliense foi divido por Karen e Gabi Carneiro, com nove cada.

Com a vitória, o Flamengo segue 100% na Superliga Feminina 2024/2025. As cariocas ainda não perderam e encaram o Maringá na terça-feira (18/11), às 21h30, no Paraná. No mesmo dia, o Brasília tem a possibilidade da reabilitação em casa, mas a missão é dura, contra o líder Minas, às 18h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga.

A derrota impediu a entrada do Brasília no G-8, a zona de classificação ao mata-mata. O Sesc-Flamengo recuperou a terceira colocação. Agora, está atrás apenas do líder Minas e do vice Osasco.