Jogadoras do Minas Brasília são convocadas para Fase de Treinamentos da CBF

Duas atletas do DF irão representar o quadradinho na Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Convocadas pela Confederação Brasileira de Futebol, a zagueira Bianca Beatriz e a volante Sophia Santos, jogadoras do Minas Brasília, terão oito dias de imersão em Bragança Paulista, para a Fase de Treinamentos do dia 24 de novembro a 2 de dezembro.

Crias do Minas Brasília, as garotas já possuem um bom currículo apesar da pouca idade. Defendendo as cores do clube da capital, já disputaram a Copa Nike, Liga de Desenvolvimento da CBF, competiram no Campeonato Brasileiro Sub-17 e, recentemente, levantaram a taça do Candangão da categoria.

Pela primeira vez vestindo a camisa verde e amarela, Sophia Santos demonstrou otimismo e gratidão por estar entre as relacionadas. “Feliz demais pela convocação! É o resultado de muito trabalho, dedicação e fé. Agora é seguir firme para representar da melhor forma possível”, comemorou.

A zagueira Bianca também celebrou a convocação. “É uma honra enorme receber essa convocação. Gratidão a todos que fazem parte dessa caminhada. Seguimos em frente!”, celebrou.

