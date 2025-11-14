Brasília domina o Cruzeiro e conquista a sexta vitória no NBB

O armador Corvalan foi um dos destaques da vitória contra o Cruzeiro: 15 pontos anotados - (crédito: @Lsmarkesfotos)

O Brasília Basquete venceu o Cruzeiro por 79 x 65 na noite desta sexta-feira (14/11). A partida marcou o maior público do Ginásio Nilson Nelson na temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil, com 1.737 presentes.

O cestinha do jogo foi o ala do cabuloso Jamison Costa, com 23 anotados. Quem mais marcou para o time do DF foi o armador argentino Corvalan, com 15 pontos. Apesar do triunfo a franquia da capital contou com grande desfalque, o pivô Brunão saiu lesionado da partida ainda no segundo quarto com fortes dores na perna.

“Estamos treinando bastante, tivemos uma pré-temporada muito boa. Jogamos com a liberdade mental, que nos ajuda a ter confiança. E o Dedé (técnico) quer o volume, quer que joguemos soltos. Há noites em que a bola cai e outras que não cai, mas acho que a característica do nosso time é a defesa. Estamos tentando sempre colocar intensidade na defesa, assim chegamos mais tranquilos na parte ofensiva”, analisou Corvalan.

Antes de bater o Cruzeiro, o Brasília derrotou o Minas. Após duas vitórias seguidas em casa, a equipe vai ao Rio de Janeiro para uma sequência difícil de três jogos. A equipe comandada por Dedé Barbosa enfrentará o Botafogo (18/11), o Flamengo (20/11) e o Vasco da Gama (23/11). O time de Belo Horizonte medirá forças contra o Osasco no dia 17.

O Brasília Basquete assumiu o controle da partida. Guiados por Corvalan, armador que vem de grandes atuações na temporada, com três cestas de fora do perímetro, o time do DF abriu vantagem de 10 pontos no jogo. O Cruzeiro tinha dificuldade para pontuar, acertou apenas um arremesso de dois pontos. A parcial do primeiro quarto terminou em 23 x 13 para os Extraterrestres.

No segundo quarto, os mineiros entraram mais precisos no ataque e na defesa, deixando o Brasília desconfortável pela primeira vez no jogo. Contudo, o clima no Nilson Nelson estava a favor do time do DF: quanto mais a torcida cantava, mais a equipe respondia em quadra. A vantagem de 10 pontos aumentou para 20, e os extraterrestres tiveram média de 52,1% no aproveitamento dos arremessos contra 35,7% do Cruzeiro.

Faltando um minuto para o fim do primeiro tempo a torcida se calou. Brunão, destaque da temporada, caiu no chão com dores e saiu da partida. O pivô era o cestinha da franquia do DF, com 10 pontos. As equipes foram para os vestiários com o Brasília liderando por 48 x 28.

Sem Brunão, o Brasília teve mais dificuldades no terceiro quarto e, pela primeira vez na partida, ficou atrás na quantidade de rebotes: 10 x 7. O Cruzeiro tentava se aproximar no placar, mas cometia erros constantes de arremessos e passes. Assim, mesmo em baixa, o time do DF seguia na liderança por 20 pontos e, na ausência do pivô, Corvalan tinha atuação de gala. O resultado do quarto se encerrou em 66 x 46 para os brasilienses

Nos últimos 10 minutos do jogo, a torcida só queria saber de mais uma vitória no Nilson Nelson. Dentro de quadra, o Brasília passava a mesma energia, e foi a vez do camisa 13 Paulichi brilhar. Com 85% de aproveitamento nos arremessos, o pivô conduziu os mandantes para a quinta vitória em casa e a sexta no NBB: 79 x 65.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini