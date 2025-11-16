Flamengo planeja reforços para o Fla-Flu após goleada em Recife

Filipe Luís vive expectativa de contar com até seis reforços para Fluminense x Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo retornou de Recife com a liderança do Brasileirão e a responsabilidade imediata de reorganizar o elenco para o clássico contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (19), no Maracanã. Depois da goleada por 5 a 1 sobre o Sport, no último sábado (15), mesmo com 12 ausências, o clube começou a projetar a presença de até seis reforços para o duelo carioca.

A equipe rubro-negra retomou a ponta da tabela sem poder contar com 12 atletas no elenco. Do total, sete estão cedidos às suas respectivas seleções na DataFifa, enquanto outros cinco permanecem no Departamento Médico do clube. O trabalho interno se baseia em reintegrar parte desse grupo.

Uruguai, Colômbia e Equador disputarão amistosos nos Estados Unidos na terça-feira (18), um dia antes do Fla-Flu. Para estes — Varela, Viña, Arrascaeta, Carrascal e Plata — o clube fretou um avião para garantir o retorno a tempo. As disponibilidades, porém, dependerão da minutagem individual nos compromissos da Data Fifa.

Ainda que não tenha confirmação sobre as condições, o clube trabalha com a possibilidade de tê-los ao menos no banco de reservas. A informação é do ge.

Além do grupo, há os selecionados à disposição de Carlo Ancelotti para encarar a Tunísia também na terça-feira, em Lille, na França. Danilo e Alex Sandro ainda não têm plano definido de retorno, mas a tendência é que só regressem ao Brasil no dia seguinte ao jogo. Este contexto reduz consideravelmente as chances de participação no clássico.

Desfalques e situação clínica

Na goleada que rebaixou o Sport à Série B do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro deixou de contar com sete nomes por convocações. São eles: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Varela, Viña e Arrascaeta (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Já a lista do departamento médico conta com outros cinco nomes. Jorginho trata uma lesão na coxa direita e já avançou na transição com fisioterapia, bem como na preparação física. Ele deve treinar com o restante do grupo nesta semana e tem chances de figurar nos relacionados.

Léo Ortiz e De La Cruz passarão por novas avaliações. O zagueiro segue fora devido a um estiramento no tornozelo direito, e o volante cumpre um planejamento específico para preservar o joelho entre treinos e jogos. Allan, com fascite plantar, também passará por outra bateria de exames antes da decisão sobre sua presença no clássico.

Por fim, Pedro, com problema no antebraço direito, retornou às atividades, mas ainda cumpre um plano específico.

"Vamos ver as recuperações do Allan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil no Fla-Flu. E difícil que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar, jovens. Vendo como chegam, vou tentar a melhor decisão", disse Filipe Luís após a vitória sobre o Sport.

Fluminense x Flamengo

O último encontro entre os rivais na temporada está marcado para quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã. O clássico acontece pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, liderado pelo Rubro-Negro com 71 pontos contra 68 do Palmeiras.

