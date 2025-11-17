Pai de Neymar compra marca Pelé em negócio milionário

Craques do passado e do futuro tinham um carinho mútuo - (crédito: Foto: Alexandre Battibugli / Secretaria de Cultura do Amazonas)

A NR Sports, empresa administrada pelo pai de Neymar, adquiriu os direitos da marca Pelé em uma negociação milionária. O anúncio oficial da aquisição deve ocorrer na próxima quarta-feira (19/11). A data, portanto, é altamente simbólica, pois marca o aniversário do milésimo gol do Rei do Futebol. A empresa americana Sport 10, que detinha os direitos anteriormente, finalizou a negociação com a companhia de Neymar da Silva Santos. As informações são do portal "UOL".

Embora os valores não sejam oficiais, a transação totalizou 18 milhões de dólares. O montante, portanto, equivale a cerca de R$ 95 milhões na cotação atual. A negociação avançou, principalmente, porque a marca de Pelé estava subutilizada desde a morte do ídolo, em 29 de dezembro de 2022. Afinal, a estratégia da Sport 10, que detinha os direitos do ídolo mundial, focava quase inteiramente na presença física do próprio Rei em eventos, o que inviabilizou novos projetos após seu falecimento. A NR Sports, por outro lado, vê um enorme potencial de licenciamento.

Pelé é Rei, Neymar é príncipe

A aquisição, na verdade, consolida uma estratégia que a NR Sports já implementava. A empresa, que gerencia a carreira de Neymar Jr., já associava a imagem de seu cliente à de Pelé. Em diversos materiais de marketing recentes, por exemplo, Neymar recebe o tratamento de "Príncipe", em alusão direta ao "Rei" do futebol. Além disso, a empresa do pai de Neymar já havia investido na memória de Pelé de forma prática, pois absorveu 100% dos custos da reforma do camarote que o ídolo usava na Vila Belmiro.

Com o acordo, a NR Sports agora controla um acervo valioso. A marca, afinal, abrange o uso do nome de Pelé, sua imagem, todo o licenciamento para novos produtos e o gerenciamento de seus acervos históricos. A empresa ainda não detalhou os planos para a nova parceria. Contudo, o mercado espera um anúncio completo na quarta-feira (19/11), quando a compra deve ser oficializada ao público e à imprensa.