Sampaoli admite falhas e promete: "Até a final precisam ser corrigidas"

O sistema defensivo do Atlético virou a prioridade máxima para Jorge Sampaoli. Afinal, a equipe sofreu sete gols nos últimos três jogos, o que ligou o alerta antes da final da Copa Sul-Americana. Após a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (16/11), o técnico argentino analisou a vulnerabilidade. Ele, portanto, apontou o desequilíbrio tático como a principal causa da queda de rendimento.

"Temos que melhorar algumas ações que, seguramente, até a final precisam ser corrigidas", afirmou Sampaoli.

O treinador, aliás, reconheceu o dilema do "cobertor curto". Ele relembrou que, quando retornou ao clube em setembro, reorganizou a defesa. Naquele período, o Galo somou três jogos sem sofrer gols, mas produziu pouco no ataque. Agora, o cenário se inverteu.

"Antes não criávamos; hoje, geramos bastante, mas o rival converte", analisou o comandante.

Para Sampaoli, a chave para esse desequilíbrio é a ausência de um jogador específico, o volante Alan Franco. O argentino alegou que o time perdeu a capacidade de contenção no meio-campo sem o jogador equatoriano. Com isso, a escalação de quatro jogadores ofensivos (Rony, Bernard, Dudu e Hulk) sobrecarregou o sistema.

"Sem o Franco no meio, sentimos um pouco. Isso é o que teremos de corrigir durante a semana", concluiu o treinador.

A derrota para o Bragantino, com gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques no Estádio Nabi Abi Chedid, interrompeu a invencibilidade de quase um mês do Atlético. Além disso, o resultado derrubou o Galo para a 10ª posição (44 pontos). O time, inclusive, viu o rival (RBB) ultrapassá-lo e assumir o 8º lugar (45 pontos).

Mas agora, o Atlético vira a página totalmente para a final da Copa Sul-Americana. O time, portanto, tem menos de uma semana para corrigir o sistema defensivo antes do jogo contra o Lanús, no próximo sábado (22/11), em Assunção.