Técnico da Nigéria acusa Congo de "vudu" em disputa de pênaltis

Após a eliminação da Nigéria da Copa do Mundo de 2026 para a República do Congo na disputa por pênaltis, o técnico da seleção da Nigéria, Eric Chelle, acusou um integrante da comissão técnica adversária de realizar uma espécie de "vudu" durante as cobranças.

Chelle foi flagrado pelas câmeras durante a série de penalidades discutindo de forma acalorada com integrantes da área técnica congolesa. Segundo o treinador, um nome da comissão agitou repetidamente uma garrafa contendo um “líquido misterioso”, gesto que ele interpretou como uma tentativa de interferir no resultado.

“O cara do Congo fez algum tipo de ‘vudu’. Ele ficava balançando aquela garrafa, sei lá com o quê dentro”, declarou Chelle na zona mista. “Toda vez é a mesma coisa. Por isso eu estava tão nervoso”, afirmou o treinador da Nigéria.

A eliminação mantém a Nigéria fora de duas Copas consecutivas, apesar do elenco recheado de jogadores reconhecidos internacionalmente. O Congo garantiu a vaga na próxima etapa da repescagem intercontinental — marcada para março — ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Em campo, os nigerianos abriram o placar com Frank Onyeka, mas Mechak Elia tratou de igualar para os congoleses. Victor Osimhen, atualmente no Galatasaray, deixou o campo ainda no primeiro tempo após se machucar, quando o placar marcava 1 a 1. Ademola Lookman, destaque da Atalanta, também foi substituído na etapa final. Nas penalidades, o Congo levou a melhor e fechou a disputa em 4 a 3.

*Com informações da Agência Estado