São Paulo atualiza estado de Oscar, que segue internado para novo exame

O São Paulo atualizou o quadro de saúde do meia Oscar nesta sexta-feira (14/11). O jogador segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele deu entrada na terça-feira (11/11), após apresentar alterações cardiológicas e desmaiar durante exames de rotina no CT da Barra Funda. O clube, portanto, confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal, que os médicos haviam revelado na quinta-feira.

Em nova nota oficial, o clube informou que o camisa 8 "segue clinicamente bem e estável". Contudo, ele continua em observação na unidade cardiológica. Além disso, o São Paulo comunicou que o jogador realizaria um "estudo eletrofisiológico" para que os médicos possam investigar mais a fundo a atividade elétrica do coração e definir os próximos passos.

O que é a síncope vasovagal?

A síncope vasovagal é uma perda transitória de consciência. Ela ocorre por causa de uma diminuição repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Os médicos do Einstein confirmaram o quadro após o meia realizar um "tilt-test". Embora o diagnóstico não represente um risco de morte iminente, a carreira de Oscar, de 34 anos, segue em dúvida. O jogador, afinal, avalia a aposentadoria junto com sua família.

O clube, aliás, tem prestado todo o suporte ao atleta e à família. O diagnóstico e a internação de Oscar geraram uma onda de apoio de torcedores e ex-clubes, como o Chelsea.

"Após diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista segue internado no Einstein Hospital Israelita, mantendo-se clinicamente bem e estável, e realiza nesta sexta-feira um estudo eletrofisiológico."