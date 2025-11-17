Federação do DF oficializa calendário das competições de 2026; veja datas

A Assembleia Geral Ordinária foi realizada nesta segunda-feira para delegar sobre a organização das competições na temporada de 2026 do Candangão - (crédito: Divulgação/FFDF)

A Federação de Futebol do Distrito Federal oficializou na manhã desta segunda-feira o calendário das competições para a temporada de 2026 em uma Assembleia Geral Ordinária. Principal competição da cidade, o Candangão segue confirmado para começar em 10 de janeiro com término previsto para 21 de março.

O Candangão Feminino, cujo campeão vigente é o Minas Brasília, está previsto para iniciar em 20 de setembro até 23 de novembro. De acordo com a Federação de Futebol do DF, a principal alteração em relação às competições é de que os campeonatos das categorias sub-17 e 20 terão ranqueamento para a criação da segunda divisão em cada categoria.

Um outro outro ajuste é a antecipação do início do Sub-17. A proposta original previa a largada em 23 de agosto, mas houve adiantamento em uma semana.

"Foram aprovados pelos presentes por unanimidade a proposta orçamentária e o calendário de 2026. Vamos criar a segunda divisão do juniores e do Sub-17. Vai valer a partir de 2027", explicou ao Correio o presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos.